Украшение сада или плохая примета: стоит ли сажать гибискус возле дома
- Гибискус, также известный как китайская роза, является теплолюбивым и светолюбивым растением, которое подходит для выращивания возле дома в регионах с умеренным или теплым климатом.
- Гибискус считается энергетически сильным растением, которое "очищает атмосферу" вокруг дома и может быть полезным в народной медицине; для его успешного выращивания требуется регулярное удобрение и уход.
Гибискус, или как его еще называют – китайская роза, – не только украшение сада, но и растение, которое имеет интересные народные приметы и особенности выращивания. Многие люди задумываются: а можно ли сажать гибискус возле дома?
Секретами и практическими советами по выращиванию гибискуса поделится 24 Канал.
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Что стоит знать о выращивании гибискуса
Во-первых, гибискус – теплолюбивое и светолюбивое растение. Если вы живете в регионе с умеренным или теплым климатом, смело высаживайте его у южной или восточной стороны дома. Это обеспечит растению достаточно солнечного света и тепла для обильного цветения.
Во-вторых, китайская роза считается энергетически сильным растением. В народе говорят, что она "очищает атмосферу" вокруг дома, привлекает положительную энергию и даже улучшает настроение хозяев. Некоторые приметы приписывают гибискусу и плохие признаки, однако современные цветоводы советуют не обращать внимания на суеверия.
Можно ли сажать гибискус возле дома / Фото Unsplash
Кроме красоты, гибискус может быть полезным. Его листья и цветы используют в народной медицине, а известный напиток "каркаде" изготавливают именно из лепестков гибискуса. Но для того, чтобы цветок хорошо рос и радовал вас своей красотой, его нужно регулярно удобрять и правильно за ним ухаживать.
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Как вы видите, гибискус – вполне пригодное растение для выращивания возле дома. Главное – обеспечить ему тепло, солнце и регулярный уход. И тогда она не только украсит вашу усадьбу, но и будет дарить хорошее настроение в течение всего сезона.