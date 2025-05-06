Можно ли сажать сирень возле дома: вот, что об этом говорит народная примета

Сирень – это замечательный кустарник, который способен украсить двор и наполнить дом невероятным ароматом. Когда сирень зацветает, то дерево выглядит очень красиво, но многие спрашивают себя, можно ли ее посадить возле дома? Мы нашли ответ, поэтому расскажем обо всех плюсах и минусах.

Вокруг этого весеннего куста есть немало примет и суеверий, пишет 24 Канал. Самая популярная примета заключается в том, что для того, чтобы стать счастливым и осуществить свое заветное желание, надо найти в кусте цветочек с пятью лепестками.

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Можно ли сажать сирень возле дома

К посадке сирени возле дома тяготеет много людей, но действительно ли кустарник можно сажать возле дома – рассказываем далее.

В общем, сажать сирень возле дома не стоит. Дерево сильно разрастается, поэтому если посадить его близко к окну, то это может привести к сильной тени и в комнату не будет попадать солнечные лучи.

По одной примете, несмотря на красоту и аромат, который многих привлекает, сирень все же способна приносить в дом негативную энергетику. Некоторые даже убежден, что после посадки сирени, в доме появляются неприятности, ссоры и конфликты в семье. Это касается только посадки очень близко возле дома.



Сирень надо сажать подальше от дома / Фото Pexels

С другой точки зрения, не совсем хорошей идеей является посадка сирени возле дома из-за того, что она имеет мощную корневую систему. Слишком близкая посадка возле дома может повредить фундамент, если корни сильно разрастется.

Некоторые садоводы сажают сирень далеко от дома, поскольку дерево привлекает много насекомых, в частности ос и пчел, поэтому лучше не сажать кустарник близко возле дома.

К слову! Некоторые растения имеют положительную энергетику и приносят богатство, успех, любовь и согласие. Что посадить возле дома – читайте в нашем материале.

Самой популярной является фиолетовая и белая сирень. По примете, букет из белой сирени нельзя приносить домой, поскольку девушки незамужние долгое время не смогут найти себе пару. Но впрочем, такая примета – скорее исключение, потому что во многих культурах сирень у всех ассоциируется с благополучием и позитивом.

Сажать сирень возле дома – можно. Только нужно найти на участке подходящее место. Лучше всего подойдет сад, где есть много пространства для разрастания сирени. По еще одной примете, сирень является природным оберегом и защищает дом от негативной энергетики и темных сил.