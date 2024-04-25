Нужно ли поливать картофель: ответ точно удивит

Картофель - это та культура, которая очень популярна среди украинцев, поэтому неудивительно, что ее можно увидеть чуть ли не на каждом огороде. Но для того, чтобы он дал вам как можно лучший урожай, нужно знать, как правильно за ним ухаживать

Уход за картофелем может отличаться в зависимости от очень многих различных факторов – и, в частности, во время полива картофеля точно нужно учитывать, на какой почве растут ваши корнеплоды.

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Нужно ли поливать картофель

Конечно, как и любое другое растение, картофель периодически нуждается в поливе, и вопрос здесь скорее заключается в том, как часто нужно поливать корнеплод. Поэтому для того, чтобы найти ответ, вам нужно понять, какая почва у вас на огороде.

Например, если на участке преобладают песчаные почвы, тогда вам точно нужно обратить внимание на особенности полива. А если погода засушливая или даже жаркая, тогда нужно уделить особое внимание поливу.

В таком случае вам нужно придерживаться некоторых простых, но важных правил для получения хорошего урожая. И когда температура воздуха повышается, вы точно не сможете обойтись без регулярного полива своего картофеля.



Картофель нуждается в поливе / Фото Pexels

Как правильно поливать картофель

Опытные огородники убеждают, что поливать картофель нужно с частотой 1 раз в 10 дней и по 3 литра воды под один куст. Впрочем, вам нужно запомнить еще одно: как только ботва засохнет, полив нужно немедленно прекратить. Ботва, которая высохла – это признак, что уже примерно через неделю вы можете выкапывать свой урожай.

Запомните, что поливать картофель в дневную жару, как и любые другие растения, строго запрещено. Впрочем, если у вас нет выхода и вы должны полить картофель утром, тогда вам нужно сделать это как можно раньше – еще до появления солнечных лучей.