Огурцы цветут, а завязи нет: вот что делают опытные дачники

Выращивание огурцов это совсем не просто, и особенно для новичков. И если вы раньше никогда не высаживали их, можете столкнуться с определенным количеством неожиданных и неочевидных проблем.

Иногда при выращивании огурцов можете столкнуться с такой проблемой: на кустах появляется цвет, но он не превращается в завязь. Может показаться, что урожай уже потерян, однако решить проблему можно проще, чем вы думаете.

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Почему не завязываются огурцы

Большинство причин, почему цветы огурцов не превращаются в завязь и плоды, можно объединить в три основные группы.

Неправильный выбор семян;

Неподходящие условия выращивания;

Неграмотная посадка и уход.

Обычно садоводы сталкиваются с проблемами с огурцами по незнанию. Поэтому для того, чтобы все же увидеть урожай, нужно исправить ошибки. И первое, что нужно сделать – это убедиться, что вы выбрали правильный сорт огурцов.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Например, если вы выбрали пчелоопыляемые сорта, из-за неблагоприятной погоды может появиться ситуация, когда цвета много, а завязи – мало. Также нужно позаботиться о доступе пчел к теплице, если вы высаживаете такие огурцы именно там.



Огурцы нужно правильно выращивать / Фото Pexels

Какие есть основные ошибки в выращивании

Огурцы – это довольно капризная в уходе культура. Они нуждаются не только в тепле и солнце, но и достаточно высокой влажности воздуха. Также огурцы не переносят засухи и очень любят удобрения. Поэтому если условия выращивания им не понравятся, это может привести к тому, что завязи будет совсем немного.

Итак, вот несколько основных причин, почему завязи мало: