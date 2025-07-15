Розы будут цвести безумно до сентября: рецепт идеальной подкормки

Садоводы обожают розы и всячески пытаются их подкормить для лучшего цветения. Цветоводы нашли замечательное удобрение, от которого кусты роз будут непрерывно цвести несколько месяцев.

Для того, чтобы розы радовали глаз до сентября, им нужно уделить должный уход, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хорошие новости". Подкормка является обязательным этапом, на который надо обратить особое внимание в середине лета.

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Чем подкормить розы в июле?

В июле розы активно цветут, поэтому кроме полива цветам еще стоит добавить микроэлементы, которые способны поддержать рост и силу куста. Очень хорошее влияние на цветы имеет опрыскивание средством, которое достаточно легко приготовить.

Рецепт подкормки для роз

В 10 литрах воды нужно развести столовую ложку 9% уксуса, йода и жидкого мыла. Последний ингредиент должен быть без сильного аромата и без красителей. Сначала растворите мыло с водой, а потом добавьте уксус и йод. Все хорошо перемешайте и перелейте в пульверизатор.



Замечательное удобрение для роз в июле / Фото Pexels

Дачники советуют делать распыление от верха куста до низа, не задев лепестков. По словам садоводов, эффект от этого удобрения будет заметным после первой обработки. Удобрение имеет хорошее влияние на цветы, поскольку листья станут насыщеннее, а розы гораздо здоровее.

К слову, розы с закрытой корневой системой можно высаживать летом, если правильно подобрать время и место. Как правильно сажать розы – читайте в нашем материале.

Обработка раз в неделю до конца сезона повлияет на пышное и продолжительное цветение. Такая подкормка не отнимает много времени, но приносит много пользы.