Помидоры станут слаще и вкуснее: нужна одна подкормка из кухни

Всего один распространенный ингредиент, который точно найдется на вашей кухне, может очень быстро сделать помидоры на грядке в разы слаще и вкуснее. Главное вовремя и правильно его использовать.

Многие дачники мечтают о пышном саде и огороде, изобилующем самостоятельно выращенными овощами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. К счастью, вам даже не нужно покупать никаких дорогих средств для того, чтобы подкормить ваши помидоры – все, что вам нужно, уже есть у вас на кухне.

Интересно Орхидеи будут цвести все лето без перерыва: полейте их одним натуральным средством

Как сделать помидоры вкуснее?

Борьба со слизнями, фитофторой и вредителями на помидорах, вероятно, знакома каждому садоводу, который когда-либо выращивал томаты у себя на огороде. Впрочем, сдаваться перед этими преградами точно не стоит – вместо этого вы можете использовать одно эффективное средство, что уже есть у вас под ругой, а именно пищевую соду.

Оказывается, из соды, мыла и воды можно приготовить полностью натуральный домашний репеллент, что поможет защитить помидоры от всех напастей. Но не только в этом польза: помидорам нравится расти в менее кислой почве, и здесь вам на помощь приходит пищевая сода, что может раскислить землю вокруг помидоров.



Помидоры лучше растут в щелочной почве / Фото Pexels

Но для того, чтобы результат был именно таким, как вам нужно, важно использовать соду правильно, ведь помидоры не любят также и слишком щелочной почвы. Пищевая сода – это не только разрыхлитель, что можно использовать в выпечке, но и естественный способ бороться с сорняками, вредителями и болезнями на огороде. Ранее мы уже делились способами использовать соду на участке.

Но учитывайте, что сода в больших количествах может вызвать задержку роста и увядание у любого растения, с которым контактирует, поэтому стоит быть осторожными и наносить только небольшое количество соды неподалеку от растений, что обрабатываете.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Пищевая сода на помидорах будет действовать как барьер, что обезвоживает слизней, заставляет муравьев терять запаховой след и не дает тле проникнуть на помидоры.

Все, что нужно сделать – это посыпать содой основание растений в небольшом количестве, и вредители даже не приблизятся.