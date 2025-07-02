Помидоры станут слаще и вкуснее: нужна одна подкормка из кухни
- Пищевая сода может улучшить вкус помидоров, уменьшив кислотность почвы вокруг них.
- Сода также служит естественным средством для защиты помидоров от вредителей, сорняков и болезней, но стоит использовать ее осторожно.
- Использование соды в больших количествах может навредить растениям, вызвав задержку роста и увядание.
Всего один распространенный ингредиент, который точно найдется на вашей кухне, может очень быстро сделать помидоры на грядке в разы слаще и вкуснее. Главное вовремя и правильно его использовать.
Многие дачники мечтают о пышном саде и огороде, изобилующем самостоятельно выращенными овощами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. К счастью, вам даже не нужно покупать никаких дорогих средств для того, чтобы подкормить ваши помидоры – все, что вам нужно, уже есть у вас на кухне.
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Как сделать помидоры вкуснее?
Борьба со слизнями, фитофторой и вредителями на помидорах, вероятно, знакома каждому садоводу, который когда-либо выращивал томаты у себя на огороде. Впрочем, сдаваться перед этими преградами точно не стоит – вместо этого вы можете использовать одно эффективное средство, что уже есть у вас под ругой, а именно пищевую соду.
Оказывается, из соды, мыла и воды можно приготовить полностью натуральный домашний репеллент, что поможет защитить помидоры от всех напастей. Но не только в этом польза: помидорам нравится расти в менее кислой почве, и здесь вам на помощь приходит пищевая сода, что может раскислить землю вокруг помидоров.
Помидоры лучше растут в щелочной почве / Фото Pexels
Но для того, чтобы результат был именно таким, как вам нужно, важно использовать соду правильно, ведь помидоры не любят также и слишком щелочной почвы. Пищевая сода – это не только разрыхлитель, что можно использовать в выпечке, но и естественный способ бороться с сорняками, вредителями и болезнями на огороде. Ранее мы уже делились способами использовать соду на участке.
Но учитывайте, что сода в больших количествах может вызвать задержку роста и увядание у любого растения, с которым контактирует, поэтому стоит быть осторожными и наносить только небольшое количество соды неподалеку от растений, что обрабатываете.
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Пищевая сода на помидорах будет действовать как барьер, что обезвоживает слизней, заставляет муравьев терять запаховой след и не дает тле проникнуть на помидоры.
Все, что нужно сделать – это посыпать содой основание растений в небольшом количестве, и вредители даже не приблизятся.