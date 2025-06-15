Розы будут цвести до осени: подкормите их в июне этим средством
- Для длительного цветения роз важно подпитывать растения в июне, используя фосфорные, калийные и азотные удобрения, а также органические средства, такие как кофейная гуща.
- Мульчирование почвы вокруг кустов помогает сохранять влагу и предотвращает пересыхание, что позволяет поливать розы только дважды в неделю.
- Другие варианты подпитки включают использование древесной золы и настоев коровяка или куриного помета, которые нужно разводить, чтобы избежать вреда для растений.
Цветение роз – это самое приятное время для любого садовода. Но для того, чтобы оно продолжалось как можно дольше, нужно изрядно постараться. И, конечно же, нельзя забывать о подкормках.
Подкормка для роз – это залог, что их цветение будет пышным и продлится достаточно долго, сообщает 24 Канал. Главное, подобрать его так, чтобы оно оказалось наиболее удачным.
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Чем обработать розы в июне?
Многие садоводы знают, что розы – это прихотливые цветы, которые требуют ухода для того, чтобы потом радовать невероятным цветением. И первое, что нужно сделать, чтобы наслаждаться пышными цветами – это замульчировать землю.
Вокруг кустов нужно разложить слой натуральной мульчи толщиной в 5 сантиметров. Это может быть кора дерева, или опилки или компост. Мульчированная почва гораздо дольше остается влажной и не пересыхает, а корни тогда не будет получать ожогов. И тогда розы достаточно будет поливать всего дважды в неделю. Впрочем, делать это стоит утром, чтобы вода не испарялась слишком быстро.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, как часто нужно поливать розы, чтобы они цвели непрерывно все лето.
В июне розы нужно подкормить / Фото Pexels
Чаще всего в июне используются фосфорные, калийные и азотные удобрения. Особенно эффективными будут сульфат калия и гумат натрия – и перед использованием обязательно изучайте инструкцию.
Впрочем, можно для подпитки использовать и органику – например, очень эффективной считается кофейная гуща. Она имеет чрезвычайно богатый химический состав и может хорошо разрыхлить почву. У каждого куста нужно сделать маленькую траншею и всыпать в нее по 100 граммов сухой гущи, закопать и полить.
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Вот еще несколько вариантов, чем в июне можно подкормить розы:
- Древесная зола. Он будет очень полезным для того, чтобы цветение было пышным и длительным, ведь пепел является очень хорошим источником калия и фосфора.
- Настой коровяка или куриного помета. Это может быть хорошим источником длительной подпитки. Коровяк обязательно нужно разводить в 10 раз, а птичий помет – в 20 раз. В противном случае можно обжечь корни роз, и это принесет больше вреда, чем пользы.