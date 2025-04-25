Чем подкормить перец весной: ожидайте богатый урожай

Богатый перец прекрасно растет на нейтральной почве, которая обогащена органикой. Однако для того, что культура дала большой урожай, ее обязательно нужно подкармливать.

Перец требует очень много питательных веществ после посадки, во время цветения и даже в период плодоношения, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Чтобы овощи не замедлялись в росте и не снижалась их урожайность, стоит знать обо всех этапах удобрения.

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Рассаду перца нужно пересаживать через 50 дней после того, как взойдут всходы, но до этого момента надо сделать подкормку. В фазе двух листочков проводится пикировка, а дальше подкормка. Понадобится 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата и 15 граммов сернокислого калия на 10 литров воды. Через 10 дней эту подкормку надо повторить.

После пересадки перец нужно подкормить через 2 недели. Для раствора нужно 10 литров воды и по 2 чайные ложки мочевины и суперфосфата. На одно растение нужен 1 литр раствора.



Названы лучшие варианты подкормки перца / Фото Pexels

Во время роста перец надо подкормить от 2 до 4 раз. Когда образуются завязи подкормка делается следующим образом. В 10 литрах воды разводится 10 граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата и 25 граммов сернокислого калия.

В период плодоношения перец надо подкормить удобрением в сочетании 10 граммов аммиачной селитры с 200 граммами золы. Все это надо растворить в 10 литрах воды.

Также хорошей считается минеральная смесь. В 10 литрах воды надо развести 2 чайные ложки сульфата калия и суперфосфата. На один куст понадобится литр удобрения.

Своевременная подкормка перца обязательно даст результат, поэтому вы получите хороший урожай.