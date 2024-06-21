Растения можно поливать кефиром: интересная подкормка, о которой не все знают

Знали ли вы, что таким кисломолочным продуктом, как кефиром, можно подливать растения? Оказывается, что он является натуральным стимулятором роста некоторых растений.

Огородники уже давно определили, что растения стоит поливать кефиром, чтобы они хорошо развивались и дали хороший урожай. Он способствует укреплению иммунитета растения и даже помогает им бороться с различными заболеваниями. Также говорят, что кефир содержит антибактериальные свойства.

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В кефире содержится фосфор, калий и азот, которые вместе являются ценным удобрением для растений. Раствором из кисломолочки рекомендовано обрабатывать помидоры и огурцы, а также цветы.

Как поливать огурцы кефиром

Для подкормки понадобится 1 литр кефира и 10 литров воды. Кефир надо налить в теплую воду и размешать. Протерминированную кисломолочную использовать не надо, поскольку с испорченного продукта удобрения не получится.

Готовый раствор надо залить в прикорневую канавку по кругу в 10 – 15 сантиметрах от стебля растения. Такую подкормку советуют проводить раз в 2 недели.

Как поливать помидоры кефиром

Кефиром надо подливать помидоры тогда, когда томаты как раз завязываются. Для подкормки помидоров воды нужно уже 8 литров и 1 литр кисломолочки. Поливайте томаты под корень. Применяйте таки метод не чаще, чем 3 раза в течение недели.



Помидоры можно подпитывать кефиром / Фото Pexels

Подкормка рассады помидоров кефиром

Если рассада помидоров еще молодая, то кефир можно использовать как натуральный стимулятор роста. Для раствора вам нужно 1 литр кефира, 200 миллилитров древесной золы и несколько капель йода.

Оставьте смесь на двое суток, а тогда беритесь за полив рассады в период цветения. Такую подкормку советуют использовать дважды в неделю.

Какие подкормить кефиром гортензии

Эти цветы очень любят молочную кислоту, поэтому многие садоводы подливают цветы кефиром. Для раствора вам нужно 10 литров воды и 2 литра кисломолочки. Перед началом подкормки, под куст надо влить минимум ведро воды, а потом вылить под корень кефирный раствор.