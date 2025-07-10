Как поливать арбузы летом: тайное правило для максимально сладких плодов

Возможно, у вас уже такое случалось: вы разрезаете арбуз, а внутри он пустой и совсем несладкий. Очень часто причиной этого явления становится неправильный полив.

Если вы привыкли поливать бахчевые культуры наравне с остальными овощами – вы уже допускаете ошибку, за которую можете поплатиться совсем невкусными арбузами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrolife.

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Полив арбузов на огороде

Избыток влаги в почве до момента формирования плодов арбуза очень вреден – это приводит к тому, что корневая система развивается слабо. А вот во время созревания плодов чрезмерный полив вызывает также и пустоты внутри арбуза, волокнистость мякоти, уменьшает сахаристость плодов и вообще ухудшает вкус.

Но и отказаться от полива арбузов нельзя – в период посева засуха может негативно повлиять на однородность всходов и прорастания, а в период цветения провоцирует низкую завязываемость плодов. Кроме того, из-за малого полива арбузы начнут образовываться неправильной формы.

В период созревания плодов недостаточное количество воды приведет к проседанию плетей, а в конце концов – к уменьшению размера самих арбузов.



Арбузы нужно поливать умеренно / Фото Pexels

Когда начинать и прекращать полив арбузов?

Первый полив арбузов проводится, когда образуются 5 – 7 листьев. Второй – когда начинается цветение. Третий и четвертый поливы нужно проводить по необходимости во время образования плодов. Если арбузы выращиваются с системой капельного орошения, тогда полив проводится дважды в день.

А вот за несколько дней до сбора плодов на тяжелой почве полив нужно прекратить. Впрочем, если почва песчаная, тогда полив должен продолжаться вплоть до самого сбора урожая – иначе это может привести к солнечным ожогам. Если на арбузах нет явных симптомов недостатка влаги, тогда начинать полив нужно только в период, когда начинают наливаться плоды, а с момента созревания прекратить полностью.

К слову, ранее мы уже делились календарем огородника на июль, который подскажет идеальные дни для ухода за арбузами.

Какие есть правила полива арбузов?

Влажность земли на арбузах должна в идеале составлять 75 – 80%, чтобы растения нормально развивались.

Вот несколько основных правил по поливу арбузов, которых опытные огородники всегда придерживаются: