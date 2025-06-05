Георгины вырастут быстро и обильно: секреты посадки от дачников

Некоторые молодые огородники ошибочно думают, что все растения надо сажать в начале весны, но это далеко не так. К примеру, георгины расцветают в августе, поэтому июнь является идеальным месяцем для их посадки.

Георгины любят многие садоводы, поскольку они поражают многообразием цветов и способны украсить любой цветник, пишет 24 Канал.

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Для того, чтобы цветы хорошо прижились и пышно цвели, их надо высадить в правильное время и в правильное место. Всего есть сотни сортов георгин, которые отличаются цветами, ростом, формой цветов и тому подобное. Выбрав для себя желаемые цветы, обращайте внимание на место, где любят расти георгины.

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Растения хорошо растут под лучами солнца на плодородной почве. Только эти два условия им достаточны для того, чтобы красиво вырасти и цвести весь август.

Как посадить георгины

Цветы хорошо растут на тех участках, где есть много солнца и тепла, а еще – минимум ветра. Выращивать георгины можно из семян или клубней. Впрочем, посадка из семян актуальна в марте, а вот в июне лучше сажать цветы из рассады или клубней.



Георгины можно сажать в начале июня / Фото Pexels

Перед посадкой георгин, почву надо обогатить компостом и позаботиться о дренаже, поскольку застой воды может привести к загниванию клубней. Впрочем, последние несколько дней замечательная солнечная погода, поэтому земля точно хорошо высушена и идеально подойдет для посадки цветов.

К слову! Мы рассказали о 5 растениях, которые нельзя сажать возле роз. Эти растения могут негативно повлиять на рост и цветение роз, поэтому их лучше высаживать на расстоянии друг от друга.

Для георгин идеальным считается легкий, рыхлый и хорошо проницаемый грунт с нейтральной реакцией. Если вы выбрали высокорослые сорта, тогда предоставьте им пространство в клумбе, потому что плотное размещение рядом с другими растениями нарушит циркуляцию воздуха и даже приведет к развитию болезней.

После посадки не забудьте цветы подливать, подкармливать и пропалывать. Эти три правила обеспечат хороший рост и длительное цветение.