Как размножить виноград на участке: простой и эффективный способ

Выращивание винограда –это непростая задача, ведь прихотливое растение требует немало ухода. Впрочем, размножение его –это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд.

Для того, чтобы размножить виноград, не нужно много инструментов или умений – с этим справятся даже садоводы-новички, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток baba.olya.na.psevdo.cheh.

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Как размножить виноград в саду?

Опытная садовод Ольга рассказала, что размножить виноград очень просто – для этого нужно только выбрать хороший, длинный побег растения, что можно пригнуть к земле.

После этого нужно подготовить землю рядом: убрать сорняки, разрыхлить ее и выкопать небольшую ямку. Листья обрывать с побега винограда не нужно – просто подведите его от куста прямо к подготовленному рядом участку и положите в ямку, а потом прикопайте немного землей.

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Садовод рассказала, как размножить виноград: смотрите видео

После этого кончик побега можно немного обрезать секатором – хотя это и не обязательно.

Оно питание имеет, потому что мы от основного стебля не отрезаем. Просто пригибаем,

– рассказала садовница.

Для того, чтобы побег лучше держался, его нужно также пришпилить к земле металлическими скобами. Их можно купить уже готовые, или же сделать из куска проволоки.

Для того, чтобы виноград принялся, стоит оставить его до весны и не трогать. Учитывайте также, что если пригибаете побег винограда на солнечном участке, нельзя забывать и о поливе. Если виноград прорастает в тени, тогда полива нужно меньше.

Перед началом морозов пригнутые побеги винограда нужно накрыть от холодов. А уже весной саженцы с корешками можно выкапывать и сажать на нужном вам участке.

К слову, в июле нужно позаботиться не только о размножении винограда. Ранее мы рассказывали об одной распространенной ошибке, из-за которой морковь вырастает маленькой и невкусной, и как ее исправить.