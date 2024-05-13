Урожай поразит всех: что положить в лунку к картофелю, чтобы он вырос большим

Для быстрого роста картофель нуждается в плодородной почве. Перед посадкой надо правильно выбрать земельный участок. Почва должна быть рыхлой, легкой и со слабокислой реакцией. Чтобы собрать хороший урожай осенью, дачники делятся секретом, что поставить в лунку к картофелю.

Важно запомнить, что картофель не стоит высаживать на одном и том же месте в течение 2 лет. Также его нельзя сажать возле перца, помидоров и баклажанов, а вот после капусты, свеклы, моркови или огурцов – можно.

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Перед посадкой разрыхлите почву на глубине 10 – 12 сантиметров, а затем разровняйте ее граблями.

Какое удобрение вносить при посадке картофеля

Чтобы получить хороший урожай картофеля, попробуйте применить один из вариантов удобрения, которое надо поставить в лунку во время посадки картофеля.



Названы лучшие удобрения для посадки картофеля / Фото Pexels

Кроличий\конский навоз и птичий помет

Навоз хорошо влияет на почву и растения. Если его грамотно использовать, то можно повысить плодородие земли. Для этого надо 100 или 200-литровую бочку на 2\3 заполнить навозом, залить водой и накрыть крышкой бродить на 2 недели.

В день удобрение надо перемешивать трижды, а через 14 дней добавить древесной золы (1 килограмм на 100 литров, 2 килограмма на 200 литров). Во время посадки вам надо добавить 1 литр смеси в каждую лунку с корнеплодом.

Для удобрения птичьим пометом, надо взять 700 граммов главного компонента и развести в 10 литрах теплой воды. Емкость накройте крышкой и поставьте в теплое место. Настаивайте раствор 3 дня, тогда процедите и добавляйте по 1 литру в каждую лунку.

Травяной настой

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Во время посадки картофеля можно использовать экологические удобрения – к примеру, скошенную траву. В ней содержатся необходимые для картофеля питательные компоненты. Скошенную траву выложите в бочку и заполните 2\3 от ее объема, добавьте 30 граммов мочевины, залейте водой, перемешайте и накройте пленкой.

Оставьте в темном месте на 2 недели. После того, как удобрение будет готово, добавляйте по 1 литру для каждой лунки с картофелем.