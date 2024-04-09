Шоколад – отличное удобрение для вашего сада: как использовать остатки с пользой для растений

Вам это может показаться странным, но некоторые эксперты советуют использовать шоколад как удобрение на огороде или в саду с цветами. Конечно же, не надо его специально покупать, но если у вас остались остатки этих сладостей, то вы можете охотно применить их.

Шоколад способен ускорить компостирование до подкормки растений. Чтобы он принес пользу растениям, использовать его можно несколькими способами.

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Эксперт Сара Лоусон говорит, что остатки шоколада – это один из экологического использования удобрения для ваших растений.

Сахар в шоколаде может помочь питать микроорганизмы в компосте, ускоряя процесс разложения. Однако это должно быть умеренное количество, чтобы сохранить сбалансированную компостную смесь,

– отметила Сара Лоусон.

Вам надо смешать немного шоколада с большим количеством воды. В результате у вас должен получиться такой слабый шоколадный "чай", который с помощью сахара повысит микробную активность в почве. Этим раствором подливайте растения на грядке или цветы в саду.



Остатки шоколада можно использовать на огороде / Фото Pexels

Также можно натереть шоколад, чтобы создать тонкий слой мульчи, перемешав его с другими органическими удобрениями. Вы можете повторно использовать один из двух методов, но убедитесь в том, что эти сладости действительно полезно влияют на растения. Важно не переусердствовать и не применять такое шоколадное удобрение слишком часто.