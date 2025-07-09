Соль способна стимулировать кровообращение при ходьбе, естественно массируя ноги, пишет 24 Канал. Соль в носках способна снять усталость и боль в ногах.

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Почему соль насыпают в носки

Наши бабушки любили засыпать соль в носки, поскольку она вытягивала всю напряженность, которая накапливалась в ногах в течение всего дня. Благодаря соли, мышцы начинают расслабляться и приносят ощущение легкости.

Кроме того, соль способна справиться с повышенным потоотделением. Такой метод будет полезен для тех, кто часто носит закрытую обувь или страдает от потливости ног. Соль убивает бактерии на ногах и избавляет от неприятного запаха.



Морская соль положительно влияет на здоровье ног / Фото Pexels

Соль в носки рекомендуется насыпать после принятия душа или мытья ног. Для лучшего эффекта и результата, в каждый носок нужно насыпать 2 – 3 столовые ложки морской соли. Рекомендуется использовать носки из шерсти или хлопка.

Перед сном в этих носках надо походить 10 минут, а потом снять. По желанию, к соли можно добавить еще несколько капель эфирного масла. Для повторения терапевтической процедуры, не нужно каждый раз менять соль. Достаточно до следующего дня высушить носки на солнце. Выбросить старую соль и добавить новую нужно через неделю после носки.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как стирать лен, чтобы он не садился и не портился.

Будьте осторожны в том случае, если на ногах есть раны. Тогда от такого метода с солью придется отказаться.