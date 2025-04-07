Вырастет большой и сладкой: лучшие сорта свеклы, которые советуют огородники

Свеклу в Украине сажают столь же активно, как и морковь, редис или лук. Для того, чтобы получить сочные и нежные корнеплоды, нужно правильно подобрать сорт. Огородники рассказали о нескольких лучших вариантах, которые являются самыми популярными.

Корнеплод является неприхотливым в выращивании, поэтому его часто сажают на огороде, пишет 24 Канал. Собранные овощи используют для приготовления многих дел, поскольку свекла является достаточно полезным и вкусным.

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К любимому многими борщу лучше выращивать сорт борщевой, а к винегрету – винегретный, впрочем есть еще немало других сортов.

Бордо

Этот сорт созревает через 115 дней. Овощ имеет круглую и немного приплюснутую форму, а вес плода может достигать от 200 до 500 граммов. Свекла является сладкой, плотной по структуре и равномерно окрашенной как снаружи, так и внутри.

Негритянка

Сорт является одним из самых востребованных украинскими дачниками. Свекла не является прихотливой в уходе и имеет превосходный вкус. Корнеплоды достаточно сладкие, весом 300 граммов и могут пролежать в погребе при правильном хранении до 9 месяцев.



Сорта свеклы, которые являются сочными и вкусными / Фото Pexels

Египетская плоская свекла

Свекла этого сорта имеет высокую урожайность, хорошо хранится и имеет равномерную красно-фиолетовую окраску. Корнеплод нежный и сочный и может достигать 500 граммов, а плоды созревают уже через 80 – 100 дней.

К слову! Вы могли и не знать, но свекольный отвар полезен для комнатных растений, потому что содержит минералы, такие как калий, магний, фтор, марганец и фосфор. Больше об этом читайте в нашем материале.

Риваль

Этот сорт прекрасно подходит к различным салатам и борщу. Риваль является среднепоздним сортом, а корнеплоды весят по 200 – 300 граммов.