Удобрение из хлеба способствует резкому росту перца: лучше всего июльская подкормка

Важным периодом для выращивания сладкого перца является именно середина лета. В июле овощи начинают активно формировать плоды и нуждаются в питательных веществах для лучшего роста.

Не всегда для подкормки овощей нужно использовать сложные удобрения, пишет 24 Канал со ссылкой на VSN. Вполне могут подойти продукты, которые найдутся на каждой кухне.

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Опытные хозяйки рассказали, что на перец имеет впечатляющий эффект обычный хлеб. Натуральная подкормка благодаря регулярному использованию может принести невиданный урожай.

Как улучшить рост перца в июле

После основной посадки и подкормки, большинство огородников прибегают только к поливу овощей, но это основная ошибка. В июле перец истощает почву, поэтому для того, чтобы он продолжал развиваться, ему нужна дополнительная подкормка. Даже достаточное количество влаги не позволит полноценно плодоносить.

Натуральная живая закваска считается лучшим удобрением для перца. Она активизирует микрофлору почвы, укрепляет иммунитет растения, помогает усвоить полезные вещества и воду.



Хлебная закваска хорошо влияет на рост перцев / Фото Pexels

Для приготовления подкормки нужно 100 граммов ржаного хлеба и 1 литр теплой воды. Хлеб нужно положить в емкость и залить водой, накрыв марлей, чтобы смесь могла "дышать". В теплом месте удобрение нужно оставить на 3 дня. Через это время появится кислый запах, поэтому это станет признаком, что закваска уже готова.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем нужно подкормить морковь в июле, чтобы она стала хрустящей и сочной.

Тогда 1 стакан закваски разводят в 10 литрах воды и поливают под корень раз в неделю. Эту подкормку можно провести до 4 раз до конца июля.