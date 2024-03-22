Продукты, которые подвергаются фабричному производству вредят физическому и умственному здоровью. К ним относятся картофельные чипсы, печенье, приправы и тому подобное. Ультрапереработанные продукты приводят к ожирению, диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Очень трудно избежать в рационе этих продуктов, впрочем вы должны понимать, что они содержат избыток соли, рафинированного сахара, насыщенных жиров, которые не несут ничего полезного.

Диетолог Роб Хобсон рассказал о нескольких вариантах продуктов, которые он настоятельно советует исключить из своего рациона.

Сладкие хлопья

Особенно неполезными считаются шоколадные хлопья, которые покупают для завтрака. Начинать день со сладких хлопьев – не совсем удачная идея, поскольку они содержат высокое содержание сахара.

Чипсы

Картофельные чипсы переполнены добавками, усилителями вкуса и эмульгаторами, поэтому лучше от них отказаться раз и навсегда.



Диетолог назвал вредные продукты, которых надо избегать / Фото Pexels

Мясные деликатесы

Бекон, сосиски и салями в больших количествах могут нанести только вред, поэтому их нельзя употреблять в больших количествах. Зато диетолог советует обратить внимание на нежирную птицу – курицу или индейку.

Газированная вода

Роб Хобсон рекомендует исключить из своего рациона газированную воду, поскольку она плохо влияет на организм и повышает уровень глюкозы в крови.

Плавленый сыр

Кусочки плавленого сыра часто содержат эмульгаторы, которые используют, чтобы получить желаемую текстуру. Вместо плавленого сыра лучше съесть натуральный – чеддер, фету или бри.

Фасованная выпечка

Упакованные кексы или круассаны содержат жиры, сахар и эмульгатор, которые негативно скажутся на здоровье кишечника, поэтому лучше такие сладости избегать.