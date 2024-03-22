Продукти, які піддаються фабричному виробництву шкодять фізичному та розумовому здоров’ю. До них належать картопляні чипси, печиво, приправи тощо. Ультраперероблені продукти призводять до ожиріння, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.

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Дуже важко уникнути в раціоні цих продуктів, втім ви повинні розуміти, що вони містять надлишок солі, рафінованого цукру, насичених жирів, які не несуть нічого корисного.

Дієтолог Роб Хобсон розповів про кілька варіантів продуктів, які він наполегливо радить виключити зі свого раціону.

Солодкі пластівці

Особливо некорисними вважаються шоколадні пластівці, які купують для сніданку. Починати день з солодких пластівців – не зовсім вдала ідея, оскільки вони містять високий вміст цукру.

Чипси

Картопляні чипси переповнені добавками, підсилювачами смаку та емульгаторами, тому краще від них відмовитися раз і назавжди.



Дієтолог назвав шкідливі продукти, яких треба уникати / Фото Pexels

М’ясні делікатеси

Бекон, сосиски та салямі у великих кількостях можуть завдати лише шкоди, тому їх не можна вживати у великих кількостях. Натомість дієтолог радить звернути увагу на нежирну птицю – курку чи індичку.

Газована вода

Роб Хобсон рекомендує виключити зі свого раціону газовану воду, оскільки вона погано впливає на організм та підвищує рівень глюкози в крові.

Плавлений сир

Шматочки плавленого сиру часто містять емульгатори, які використовують, щоб отримати бажану текстуру. Замість плавленого сиру краще з’їсти натуральний – чедер, фету чи брі.

Фасована випічка

Запаковані кекси чи круасани містять жири, цукор та емульгатор, які негативно позначаться на здоров’ї кишківника, тому краще такі солодощі уникати.