Как заморозить кукурузу: зимой будете смаковать сочные початки

Многие люди осенью прибегают к заморозке ягод, чтобы варить из них зимой компот. Впрочем прекрасно в морозилке хранится кукуруза. Надо лишь знать, как ее правильно хранить в морозильной камере.

Насладиться вкусным початком кукурузы можно даже зимой. О том, как это правильно сделать рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт. Вы можете ее измельчить или морозить в початках.

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Названный способ заморозки поможет сохранить ее вкус и не сделает водянистой, а во время приготовления кукуруза останется твердой, а не кашеобразной.

Как заморозить кукурузу на зиму

Перед самым процессом замораживания вам надо в большой кастрюле помесить початки по всей длине. Доведите кастрюлю до кипения. Конечно же, что перед этим надо снять листья и полностью ее очистить. Если заметите гнилые участки – просто срежьте их.

Когда вода закипит – бросьте внутрь початки кукурузы и проварите примерно 5 минут. Предварительно наполните миску ледяной водой. Специальными щипцами надо переложить бланшированные початки в миску и оставить на несколько минут до полного остывания.

Чтобы хранить кукурузу измельченной, воспользуйтесь зубчатым ножом, чтобы срезать зерна с початков. Тогда переложите их в зип-пакеты удалив оттуда воздух. Аналогично можете в пакеты поставить целые початки. Такая кукуруза может храниться в морозилке хоть целый год.



Кукурузу можно заморозить на зиму / Фото Pexels

Как заморозить кукурузу без бланширования

В общем в морозилке можно хранить кукурузу даже предварительно не бланшируя ее. Для этого просто срежьте зерна и поставьте в пакет для заморозки. Лучше всего такую кукурузу съесть в течение трех месяцев, хотя и храниться она может в морозилке полгода.

Чем полезна кукуруза

Молодая кукуруза имеет много полезных свойств. Она богата витаминами и клетчаткой, которые полезны для кожи и волос.

Кроме того, кукуруза содержит соединения, которые положительно влияют на зрительную систему и здоровье глаз, а также содержит фолиевую кислоту, что поддерживает здоровье печени.