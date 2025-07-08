Розы являются невероятно красивыми цветами, поэтому нуждаются в уходе, пишет 24 Канал. Своевременное выявление проблемы позволит спасти кусты и продолжить их пышное цветение до конца лета.

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Почему желтеют листья роз

Недостаток азота. Чаще всего листья в кустах роз начинают желтеть из-за недостаточного количества азота. Дефицит этого элемента приводит к бурым отросткам внизу и тусклой верхней части цветка. Самый простой способ устранения проблемы – использование азотных удобрений. Воспользуйтесь аммиачной селитрой или карбамидом.

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Поражение вредителями. Листья могут пожелтеть из-за атакования роз вредителями и болезнями. Больше всего высасывают сок из листьев и веток роз тля и паутинный клещ. В таком случае нужно обработать розы инсектицидами или специальными средствами от грибковых заболеваний.

Дефицит калия. Розам необходим калий для водного баланса. Его недостаток приводит к пожелтению и высыханию листьев. Обеспечение растений калием поможет устранить проблему. Богатым на калий является древесная зола. Для подкормки нужно присыпать ее вокруг стеблей растений в сухой день. На один куст понадобится 200 граммов золы.



Советы, которые помогут избежать пожелтения роз / Фото Pexels

Заболевание хлорозом. Желтеть листья роз может из-за болезни, которая снижает количество хлорофилла в листьях, которое приводит к нарушению фотосинтеза. Из-за этого зеленый цвет начинает желтеть. Причиной этой болезни является неправильный полив. Цветы надо поливать умеренно и регулярно и не допускать застаивания воды.

К слову, ранее мы рассказывали, когда нужно поливать розы, чтобы потерять цветы.

Дефицит железа и марганца. В разных местах на листьях могут появляться желтые пятна из-за недостатка железа и марганца. В таком случае следует применить микроудобрения или препараты для внекорневой подкормки.