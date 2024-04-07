5 помилок у садівництві, яких припускаються майже всі: перевірте себе

Захопитися садівництвом дуже легко, адже попри те, що це велика робота, вирощування своєї клумби та садка може принести чимало задоволення. Та для того, щоб ваш сад не приносив надто багато клопотів, потрібно не робити кількох помилок.

Вирощування декоративних дерев, квітів та інших рослин може займати місяці. І якщо ви припуститеся великої помилки, можливо, вам доведеться пропустити цілий сезон, щоб її виправити, а це може розчаровувати. Тож найкраще буде уникнути цих ймовірних помилок взагалі.

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Розміщення рослин надто близько одна до одної

Всі ми знаємо, що рослини ростуть, і не будуть залишатися однакового розміру весь час, і більшість людей читають етикетки перед тим, як саджати їх. Втім, іноді через брак місця або ж його економію садівники припускаються цієї помилки.

З часом це може призвести до того, що вам доведеться приділяти додатковий догляд рослинам, і ви будете змушені їх обрізати чи стригти.

Не бійтеся під час посадки використовувати рулетку чи лінійку, щоб визначити правильну відстань між квітами.

Садите надто багато різних видів рослин

Звісно, це нормально бути у захваті від вирощування дуже великої кількості видів квітів та рослин, але варто вирішити, що ви збираєтеся садити, заздалегідь. Якщо ваші квіти будуть надто сильно відрізнятися за виглядом та кольоровою гамою, це може призвести до того, що ваш сад буде виглядати не надто естетично.

Найбільш ідеальна кількість видів – від п'яти до десяти видів. Ви можете повторювати ці рослини рядами в залежності від розміру вашого двору.



Потрібно уважно обрати види рослин для саду / Фото Pexels

Вирощення швидкорослих дерев

Звісно, дерева можуть рости роками, і іноді здається, що цей процес займає цілу вічність. Втім, вибір дерев, що швидко ростуть, далеко не завжди є найкращим варіантом.

Зрештою вони будуть приносити вам більше клопоту, ніж задоволення.

Надмірний чи недостатній полив

Правильна кількість води – це те, що відіграє вирішальне значення для росту та розвитку будь-якої рослини. І недостатній полив може викликати стрес. Перевіряйте вологість ґрунту перед поливом, щоб не припуститися протилежної помилки – надмірного поливу, адже він теж шкідливий для рослин.

Використання надто великої кількості пестицидів

Звісно, нікому не подобається велика кількість шкідників у саду. Та використання великої кількості пестицидів – це також не вихід. Надмірна кількість хімікатів може завдати шкоди тим комахам, які насправді дуже важливі для ваших рослин. Окрім того, пестициди можуть пошкодити і ґрунту.