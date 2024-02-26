Звісно, час від часу потрібно подрібнити різні продукти, але краще перед цим перевірити, а чи справді можна їх класти до вашого блендера. Деякі з них можуть перевантажити мотор, що призведе до поломки, а інші ж можуть затупити леза вашого приладу.

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Лід

Коли мовиться про подрібнення льоду, досить складно однозначно відповісти на запитання, чи можна це робити. Деякі блендери можуть мати досить потужні для цього двигуни, але якщо у вас модель, яка спеціально для цього не призначена, ви можете зносити двигун.

Зрештою це призведе до того, що вам знадобиться нести прилад в ремонт або ж взагалі замінювати блендер на новий.

Гарячі рідини

Звісно, усі ми часто готуємо суп на обід та хочемо подрібнити його відразу ж, щоб без зволікань подати на стіл. Ось тільки робити так не варто, адже такий обід може вам дорого обійтися. Коли до блендера додаються гарячі рідини, вони виділяють пару, яка швидко створює тиск. І він може створити достатню силу, щоб рідина вибухнула, відірвавши верхню частину блендера.

У кращому випадку це призведе до дуже брудної кухні, а в гіршому – навіть до опіків. Та небезпеки можна уникнути, якщо ви використовуєте занурювальний ручний блендер.

Картопля

Звісно, ви хочете їсти однорідне пюре, у якому буде траплятися якомога менше грудочок, адже вони можуть легко зіпсувати вечерю. Та блендер вам у цьому, на жаль, не допоможе.

Річ у тому, що в картоплі є багато крохмалю, який варто менше перемішувати під час подрібнення. І з блендером ви отримаєте не легке і повітряне пюре, а клейку і тягучу масу з картоплі.

Тісто

Ось чого точно не варто робити, так це намагатися замістити тісто у блендері. Він не має тієї ж обертальної сили, що і міксер. Так ви можете легко перестаратися із клейковиною у борошні, а це призведе до того, що тісто вийде жорстким і щільним.



Тісто не варто робити у блендері / Фото Pexels

Сирі волокнисті овочі

Якщо ви коли-небудь готували броколі чи селеру, ви могли помітити, що через деякий час вашому блендеру стає важко їх збивати. Це через те, що у цих продуктах міститься багато клітковини. Вона дуже корисна для здоров'я і має бути у раціоні, але її молекулярний склад у сирому вигляді зруйнувати не так-то просто.

Заморожені фрукти

Тверді заморожені фрукти за щільністю нагадують лід, і їхнє подрібнення легко може спричинити поломку блендера через те, що двигун виявиться недостатньо потужним.

Тож перед тим, як збивати, дайте фруктам кілька хвилин для того, щоб вони трохи розм'якнули.

Кістки

Так, кістки зазвичай зламати важко, і навіть блендеру це може бути не під силу. Особливо уважними варто бути до тих кісток, що містяться у червоному м'ясі – наприклад, у яловичині чи баранині. Кістки можуть затупити леза, і у майбутньому він буде вже не таким ефективним.