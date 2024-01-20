Якщо ви дотримуєтеся дієти із високим рівнем цукру, це може бути не надто добре для вашого здоров'я. Та для того, щоб почати більш здорове харчування, варто не раптово відмовлятися від нього, а поступово зменшувати його кількість, адже інакше можна зіштовхнутися із неприємними наслідками. Про те, що станеться, якщо ви відмовитеся від цукру, позповіла дієтологиня Даніель Крамбл.

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Ваш метаболізм та рівень цукру покращиться

По-перше, надто часте вживання цукру може призвести до стрибків рівня цукру в крові, а це змушує підшлункову залозу виділяти інсулін. Існулін – це гормон, який допомагає знизити рівень цукру в крові до нормального діапазону.

Та те, що ваше тіло знає, як впоратися із зайвим цукром, не значить, що вам немає про що непокоїтися. Хронічне споживання надто великої кількості цукру може призвести до інсулінорезистентності, тобто стану, коли клітини погано реагують на існулін.

Ваш настрій спершу погіршиться

Коли ви вперше виключите цукор зі свого раціону, ви спершу можете відчувати вередливість та дратівливість. Цукор не тільки впливає на рівень глюкози, але й може впливати на хімічні речовини нашого мозку. І коли ви їсте цукор, це впливає на рівень дофаміну, який пов'язаний із задоволенням та нагородою.



Настрій може погіршитися через відмову від солодкого / Фото Pexels

Втім, коли ви подолаєте свою тягу до цукру, ваш настрій точно покращиться. Цукор особливо сильно впливає на кишківник та мозок, а стан цих двох органів дуже сильно впливає на наше самопочуття. З більш стабільним рівнем цукру ви матимете і більш стабільний настрій.

Ви зменшите ризик серцевих захворювань

Захворювання серця – це одна з перших причин передчасної смертності. А якщо ви споживаєте понад 20% від загальної кількості калорії із додаванням цукру, це може призвести до захворювань серця.

Ви можете схуднути

Зрозуміло, що відмова від ранкових булочок може вплинути на вашу вагу – а саме на її зменшення. До того ж дієта із низьким вмістом цукру може бути особливо корисною для зменшення жиру на животі.