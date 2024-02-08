Цукор не містить поживних речовин та не допомагає вам насититися. І через це він не є хорошою їжею для вас під час втрати ваги. Окрім того, варто пам'ятати і про те, що цукор також негативно впливає і на рівень цукру в крові, а це може перешкодити вашим зусиллям у схудненні. Тренерка Джоді Браверман розповіла, скільки ваги ви можете втратити, якщо відмовитеся від цукру.

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Відмова від цукру задля схуднення

Чимало продуктів, які ви споживаєте, можливо, чи не щодня, містять дуже багато цукру. Зокрема це газовані напої, шоколадні батончики, морозиво, печиво і так далі. І всі ці продукти мають одну спільну рису: з ними ви отримуєте чимало калорій, але зовсім мало поживних речовин, які справді корисні для вашого організму.

Цукор фактично і є визначенням "порожніх калорій". Окрім того, цукор навіть не дає вам ситості. Скажімо, ложка цукру за калоріями така ж, як і невелике яйце. Та від споживання останнього ви отримаєте набагато більше користі та відчуєте ситість, адже білки та жири засвоюються повільніше, ніж цукор.

У одній столовій ложці цукру міститься 49 калорій – і це не дуже шокуюче число, справді. Ось тільки у багатьох газованих напоях чи солодощах, що ви їсте, цукру насправді набагато більше. Одна банка солодкого напою містить приблизно 52 грами цукру – тобто більше, ніж 4 столові ложки.

Створення дефіциту калорій

Калорії – це перш за все енергія, яка потрібна вашому організму для того, щоб виконувати свої прямі функції. Вони потрібні вам і для того, щоб тренуватися, і для того, щоб займатися своїми справами протягом дня. Та коли ви споживаєте більше калорій, ніж споживаєте, ви можете накопичити чимало калорій у вигляді жиру.

Саме том процес схуднення можна звести до одного простого правила – ви повинні споживати менше калорій, ніж витрачаєте. І більшості людей потрібно менше калорій, ніж вони думають насправді. Наприклад, середній жінці від 26 до 50 років потрібно приблизно 2000 калорій для того, щоб підтримувати свою вагу за умов помірно активного способу життя.

І, цілком очевидно, відмова від цукру допоможе вам досягти такого дефіциту калорій, який потрібний для схуднення. Проте не завжди зрозуміло, в яких продуктах міститься цукор. З деякими все очевидно: батончики, печиво, випічка і так далі. Але це – не єдині джерела цукру.

Вам також варто звернути увагу і на мед, ароматизовані йогурти, фруктовий сік, джеми та желе, хліб, соуси, заправки для салату, кавові напої тощо. Зважайте на те, що якщо ви споживаєте чимало цукру, ви можете споживати від 200 до 500 калорій на день винятково з цих "пустих калорій", і якщо ви відмовитеся від них, схуднете набагато швидше.