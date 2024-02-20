Дієтологиня Емі Гудсон переконана, що те, що вам справді потрібно зробити, якщо ви піклуєтеся про своє здоров'я – так це спробувати обмежити споживання цукру до 100 калорій – тобто приблизно 6 чайних ложок на день, і це враховуючи цукор, який міститься у напоях та іншій їжі.

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Вам постійно хочеться цукру

Якщо ви не можете і уявити свій день без того, щоб з'їсти цукерку чи тістечко, це може свідчити про те, що у вас можуть бути деякі проблеми із споживанням цукру. Це відбувається через те, що високе споживання цього продукту призводить до циклу тяги та надмірного споживання через стрибки та падіння рівня цукру у крові.

Рівень вашої енергії коливається

Коли ми говоримо про падіння рівця цукру, то є ще один симптом, який ви можете відчути від споживання надто великої кількості солодкого, а саме – падіння рівня вашої енергії.

Коли ви їсте цукор, ви відчуватимете гіперактивність, а потім раптово станете втомленими, і це може бути пов'язане із надмірним споживанням продукту.

Проблеми з зубами

Так, це правда: проблеми із ротовою порожниною цілком можуть бути спричинені тим, що ви споживаєте надто багато солодощів.

Чимало досліджень підтверджують, що саме надмірне споживання цукру є однією із основних причин карієсу на зубах. Він розвивається, коли бактерії ротової порожнини поглинають цукор та метаболізують його, і тоді утворюється кислота, яка може послаблювати зубну емаль.



Споживання цукру може викликати проблеми із зубами / Фото Pexels

Набір ваги

Якщо ви регулярно їсте надто багато цукру, це, звісно ж, може призвести до зміни у вашій вазі – і не у кращий бік.

Зважайте на те, що від цукру та продуктів, які багаті на нього, ви не відчуєте ситості та не отримаєте поживних речовин, що потрібні вашому організму. Це джерело порожніх калорій, а не корисних речовин, і саме тому вони призводять до збільшення ваги.

Хронічний біль

У це важко повірити, та тривале надмірне споживання цукру і справді може призвести до хронічного болю. Цукор може впливати на запалення в організмі та посилювати його, адже цей продукт є надзвичайно запальним інгредієнтом.