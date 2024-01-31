І розлади настрою, і синдром хронічної втоми можуть змусити вас постійно відчувати себе виснаженими. І чимало з цих станів мають спільні симптоми. Доктор медичних наук Стівен Ганс розповів про ймовірні причини, через які ви можете зіштовхнутися із постійною втомою.

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Депресія

Згідно з численними дослідженнями, депресія пов'язана із дисбалансом нейромедіаторів у мозку, а це зазвичай може викликати і втому. Окрім того, цей стан часто пов'язують і з порушеннями сну, а це також може сприяти виснаженню і втомі.

У той час як деякі люди можуть відчувати труднощі із засинанням чи збереженням сну, інші можуть спати надмірно, проте обидва ці стани можуть спричинити відчуття апатії та млявості.

Ось деякі інші симптоми, пов'язані із депресією:

зміна апетиту та/або ваги;

труднощі з прийняттям рішень, концентрацією чи мисленням;

почуття провини чи нікчемності;

відсутність інтересу до діяльності, яка зазвичай викликає задоволення;

постійний сумний, тривожний настрій.

Якщо ви помітили у себе ці симптоми, варто звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця.

Тривога

Тривога та тривожні розлади дуже часто пов'язані із втомою та порушеннями сну. Безсоння також може сприяти почуттю тривоги, а це замикає вас у коло, де ви тривожитеся, бо не спите, і не спите, бо тривожитеся. Звісно, це може ускладнити керування обома факторами.

Стрес

Стрес – це ще один фактор, який може призвести до безсонних ночей. Окрім того, стрес також може просто виснажити вас, і викликати постійне відчуття втоми. Якщо стрес не контролювати, він також може вплинути і на ваш настрій.

Як і тривога, стрес може погіршити ваш сон, а як наслідок – спричинити виснаження. На щастя, існує чимало способів боротьби зі стресом, які ви можете спробувати у себе вдома. Зокрема, ви можете зайнятися йогою або різноманітними медитаціями.

Знижена робота щитоподібної залози

Якщо ваша щитоподібна залоза недостатньо активна, це може призвести до того, що ви будете почувати себе знесиленими навіть після простої щоденної діяльності.

Щитоподібна залоза – це невелика залоза у передній частині шиї, що виділяє гормони, які регулюють метаболізм. І коли цих гормонів недостатньо, ваш метаболізм сповільнюється. Це може призвести і до втоми, і до збільшення ваги.

Синдром хронічної втоми

Цей синдром – це стан, який характеризується зниженням здатності займатися діяльністю, а також глибокою втомою. Часто разом із цим синдромом ви також можете відчути нестабільний сон, когнітивні проблеми та зміни пульсу і артеріального тису.

Люди із хронічною втомою все ще мають інтерес до різноманітної діяльності, але у них не вистачає сил для того, щоб виконувати її.

Фактори способу життя

Так, те, як ви проводите свій день, також може вплинути на те, скільки втоми ви відчуваєте. І ви могли навіть не підозрювати, проте сидячий спосіб життя може призвести до падіння рівня енергії. Тож якщо ви постійно втомлені, це може означати, що вам просто не вистачає фізичної активності.