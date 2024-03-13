Додайте цей продукт у ґрунт, щоб зробити його родючим: потрібно знати

Зараз все більше людей починають цінувати органічні продукти та екологічно чисте середовище, і тому питання родючості ґрунту стає особливо важливим. Та всього один продукти може перетворити звичайну землю на справжній чорнозем.

Чимало людей починають свій ранок із запашної кави, але не всі знають, що кавова гуща, яку зазвичай просто викидають до смітника, насправді може потім згодитися для того, щоб підживити землю на вашому городі.

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Як зробити ґрунт родючим

Ви могли про це не підозрювати, та залишки вжитої кави, тобто гуща, містять насправді досить велику кількість поживних речовин та вітамінів, які можуть бути надзвичайно корисними для рослин.

До того ж надзвичайно просте і застосування цього органічного добрива – все, що вам потрібно зробити, так це розсипати кавову гущу на грядку чи у клумбу. Вона вбереться у землю самостійно та може збагатити її мікроелементами та корисними речовинами.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Втім, дуже важливо слідкувати, щоб шар гущі не був занадто щільним, адже це може призвести до того, що волога та повітря будуть гірше потрапляти до кореневої системи ваших рослин. Цей метод також дозволить вам фактично безкоштовно зробити землю більш родючою.



Кава допоможе зробити ґрунт більш родючим / Фото Pexels

Ще один спосіб використовувати кавову гущу – розбавити її водою та поливати нею вашу городину. Це може сприяти підвищенню урожайності. Також вважається, що гуща може бути корисною для швидшого проростання насіння, якщо ви змішаєте її із землею.