На хорошу і цікаву вакансію точно буде намагатися потрапити принаймні кілька кандидатів. І для того, щоб обрали саме вас, потрібно знати, що сказати на співбесіді. І є фрази, про які краще забути відразу.

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Фрази, які не варто говорити на співбесіді

Отож, запам'ятайте ці фрази, які можуть легко відлякати вашого роботодавця, і ніколи не використовуйте їх під час спілкування із ним.

А чим ви займаєтеся?

Не пригадую, щоб подавала до вас резюме.

А на яку позицію вакансія?

Якщо ви ставитимете такі запитання на співбесіді, ваш потенційний роботодавець зрозуміє, що ви не надто зацікавлені у вакансії і, скоріш за все, запропонує її комусь іншому. Окрім того, якщо ви надсилали дуже багато резюме, у роботодавців може виникнути запитання, чому ви все ще не знайшли роботу.

Так, ні, не знаю.

Відповідати кількома реченнями чи навіть словами на запитання під час співбесіди – зовсім не найкраща ідея. Таке не сподобається жодному роботодавцю, і навряд чи він зацікавиться вашою кандидатурою. Намагайтеся давати розлогі і цікаві відповіді там, де це можливо.

Не варто на противагу і вдаватися до довгих монологів та теми, що не стосуються зазначеної вакансії. Кожна співбесіда має часові рамки, і якщо вас не питали про особисті речі, не варто і розповідати про них.



Під час співбесіди варто зацікавити роботодавця / Фото Pexels

Ви перші, хто мені подзвонив!

Така фраза – це одна з найгірших речей, які ви можете сказати під час співбесіди. Навіть у випадку, якщо це правда, вам не варто повідомляти про це потенційного роботодавця. Якщо ви відчуваєте до вакансії такий неконтрольований захват, це може зробити роботодавців трохи підозрілими.

Для мене важливий розвиток.

Це не те, щоб зовсім погана фраза, але після неї будьте готові, що у вас попросять пояснити свої слова детальніше. Що саме ви вважаєте розвитком, чого прагнете – так рекрутери перевіряють, чи завчені у вас фрази і слова.