На хорошу і цікаву вакансію точно буде намагатися потрапити принаймні кілька кандидатів. І для того, щоб обрали саме вас, потрібно знати, що сказати на співбесіді. І є фрази, про які краще забути відразу.
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Фрази, які не варто говорити на співбесіді
Отож, запам'ятайте ці фрази, які можуть легко відлякати вашого роботодавця, і ніколи не використовуйте їх під час спілкування із ним.
- А чим ви займаєтеся?
- Не пригадую, щоб подавала до вас резюме.
- А на яку позицію вакансія?
Якщо ви ставитимете такі запитання на співбесіді, ваш потенційний роботодавець зрозуміє, що ви не надто зацікавлені у вакансії і, скоріш за все, запропонує її комусь іншому. Окрім того, якщо ви надсилали дуже багато резюме, у роботодавців може виникнути запитання, чому ви все ще не знайшли роботу.
- Так, ні, не знаю.
Відповідати кількома реченнями чи навіть словами на запитання під час співбесіди – зовсім не найкраща ідея. Таке не сподобається жодному роботодавцю, і навряд чи він зацікавиться вашою кандидатурою. Намагайтеся давати розлогі і цікаві відповіді там, де це можливо.
Не варто на противагу і вдаватися до довгих монологів та теми, що не стосуються зазначеної вакансії. Кожна співбесіда має часові рамки, і якщо вас не питали про особисті речі, не варто і розповідати про них.
Під час співбесіди варто зацікавити роботодавця / Фото Pexels
- Ви перші, хто мені подзвонив!
Така фраза – це одна з найгірших речей, які ви можете сказати під час співбесіди. Навіть у випадку, якщо це правда, вам не варто повідомляти про це потенційного роботодавця. Якщо ви відчуваєте до вакансії такий неконтрольований захват, це може зробити роботодавців трохи підозрілими.
- Для мене важливий розвиток.
Це не те, щоб зовсім погана фраза, але після неї будьте готові, що у вас попросять пояснити свої слова детальніше. Що саме ви вважаєте розвитком, чого прагнете – так рекрутери перевіряють, чи завчені у вас фрази і слова.