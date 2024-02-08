На хорошу і цікаву вакансію точно буде намагатися потрапити принаймні кілька кандидатів. І для того, щоб обрали саме вас, потрібно знати, що сказати на співбесіді. І є фрази, про які краще забути відразу.

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Фрази, які не варто говорити на співбесіді

Отож, запам'ятайте ці фрази, які можуть легко відлякати вашого роботодавця, і ніколи не використовуйте їх під час спілкування із ним.

  • А чим ви займаєтеся?
  • Не пригадую, щоб подавала до вас резюме.
  • А на яку позицію вакансія?

Якщо ви ставитимете такі запитання на співбесіді, ваш потенційний роботодавець зрозуміє, що ви не надто зацікавлені у вакансії і, скоріш за все, запропонує її комусь іншому. Окрім того, якщо ви надсилали дуже багато резюме, у роботодавців може виникнути запитання, чому ви все ще не знайшли роботу.

  • Так, ні, не знаю.

Відповідати кількома реченнями чи навіть словами на запитання під час співбесіди – зовсім не найкраща ідея. Таке не сподобається жодному роботодавцю, і навряд чи він зацікавиться вашою кандидатурою. Намагайтеся давати розлогі і цікаві відповіді там, де це можливо.

Не варто на противагу і вдаватися до довгих монологів та теми, що не стосуються зазначеної вакансії. Кожна співбесіда має часові рамки, і якщо вас не питали про особисті речі, не варто і розповідати про них.

На співбесіді потрібно вміти поводитися
Під час співбесіди варто зацікавити роботодавця / Фото Pexels

  • Ви перші, хто мені подзвонив!

Така фраза – це одна з найгірших речей, які ви можете сказати під час співбесіди. Навіть у випадку, якщо це правда, вам не варто повідомляти про це потенційного роботодавця. Якщо ви відчуваєте до вакансії такий неконтрольований захват, це може зробити роботодавців трохи підозрілими.

  • Для мене важливий розвиток.

Це не те, щоб зовсім погана фраза, але після неї будьте готові, що у вас попросять пояснити свої слова детальніше. Що саме ви вважаєте розвитком, чого прагнете – так рекрутери перевіряють, чи завчені у вас фрази і слова.