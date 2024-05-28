Ці рослини потрібно садити біля помідорів: урожаю не буде кінця

28 травня 2024, 21:10
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Джерело:

ТСН

Правильне сусідство надзвичайно важливе під час посадки будь-якої культури, і це стосується також і помідорів. Тож для того, щоб зменшити кількість шкідників та отримати гарний урожай, вам потрібно правильно висадити свої рослини.

Якщо ви хочете вирощувати томати у себе на ділянці, вам потрібно подумати про супутню посадку, а саме про метод розміщення певних рослин поряд, аби вони підживлювали одна одну та допомагали росту.

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Що можна садити біля помідорів

Існує кілька рослин, які будуть дуже добре рости біля томатів, і вони допомагатимуть у розвитку одна одної. Зокрема, ви можете орієнтуватися на цей список:

  • базилік;
  • кущова квасоля;
  • морква;
  • салат;
  • огірки;
  • цибуля;
  • селера;
  • настурції;
  • перець;
  • петрушка. 

Чимало садівників переконані у тому, що так звані "рослини-друзі" можуть навіть покращити ґрунт та створити необхідну для помідорів тінь, а також покращити смак томатів. Рослини ж, які не виростають надто високими, наприклад, трави, будуть найкращими компаньйонами для помідорів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Вони можуть займати великий простір, а також покривають ґрунт, допомагаючи цим зберегти вологу та придушити бур'яни. 


Помідори потрібно садити біля правильних сусідів / Фото Pexels

Втім, є рослини, які ніколи не варто садити біля помідорів, адже вони затримають ріст рослин:

  • капуста;
  • броколі;
  • цвітна капуста;
  • кріп. 
Автор: Марина Блохіна