Правильне сусідство надзвичайно важливе під час посадки будь-якої культури, і це стосується також і помідорів. Тож для того, щоб зменшити кількість шкідників та отримати гарний урожай, вам потрібно правильно висадити свої рослини.

Якщо ви хочете вирощувати томати у себе на ділянці, вам потрібно подумати про супутню посадку, а саме про метод розміщення певних рослин поряд, аби вони підживлювали одна одну та допомагали росту.

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Що можна садити біля помідорів

Існує кілька рослин, які будуть дуже добре рости біля томатів, і вони допомагатимуть у розвитку одна одної. Зокрема, ви можете орієнтуватися на цей список:

базилік;

кущова квасоля;

морква;

салат;

огірки;

цибуля;

селера;

настурції;

перець;

петрушка.

Чимало садівників переконані у тому, що так звані "рослини-друзі" можуть навіть покращити ґрунт та створити необхідну для помідорів тінь, а також покращити смак томатів. Рослини ж, які не виростають надто високими, наприклад, трави, будуть найкращими компаньйонами для помідорів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Вони можуть займати великий простір, а також покривають ґрунт, допомагаючи цим зберегти вологу та придушити бур'яни.



Помідори потрібно садити біля правильних сусідів / Фото Pexels

Втім, є рослини, які ніколи не варто садити біля помідорів, адже вони затримають ріст рослин: