Картопля порадує подвійним урожаєм: просто посадіть у міжряддях ці рослини
- Вдале сусідство з картоплею може підвищити її врожайність; до таких рослин належать хрін, листова зелень, буряк, чорнобривці, календула, капуста, кукурудза, пижмо, кущова квасоля.
- Рослини, як-от пряні трави та м'ята, відлякують колорадських жуків, зменшуючи загрозу для картоплі.
- Капусту та кукурудзу слід висаджувати з обережністю, щоб уникнути затінення картоплі.
- Кущова квасоля може наситити ґрунт киснем, що сприяє росту картоплі.
Чимало городників знають, що підбір вдалих сусідів для городини – це запорука майбутнього врожаю. І картопля – зовсім не виняток.
Кожен власник городу знає, коли потрібно висаджувати картоплю. А ось що посадити біля неї – для багатьох вже загадка, повідомляє 24 Канал. Але вдале сусідство може не тільки не заважати картоплі рости, але й підвищити її врожайність.
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Що посадити біля картоплі?
Картопля – це рослина, що для росту споживає дуже багато поживних речовин з ґрунту. І біля неї потрібно садити ті рослини, які багато елементів для харчування не потребують, інакше ж вони почнуть конкурувати. Тож є перелік рослин, які висаджувати поряд не радять. Зокрема це ті рослини, що мають спільні з картоплею захворювання та схожих шкідників.
Біля картоплі потрібно посадити вдалі рослини / Фото Pexels
Але є й чимало культур, які чудово уживаються з картоплею та навіть можуть допомогти їй у рості, якщо висадити їх у міжряддях.
- Хрін. Виявляється, ця рослина може покращити смакові якості картоплі, а також знижує ризик ймовірності різних захворювань.
- Листова зелень. Можна сміливо висаджувати між картоплею практично усі пряні трави, різні види салату – листову гірчицю, базилік, шпинат, м'яту, коріандр. Ці рослини не тільки не потребують багато поживних речовин, але й своїм ароматом здатні відлякувати колорадських жуків, які часто нападають на картоплю.
- Буряк. Цей сусід для картоплі буде нейтральним. Культури непогано уживаються поряд, не обмінюються хворобами та не заважають одна одній.
- Чорнобривці та календула. Ці рослини не тільки прикрасять ваш город приємним цвітінням, але й можуть відлякувати комах та захищати картоплю від захворювань.
- Капуста. Це на диво хороший сусід для картоплі. Але садити її у міжряддях можна тільки тоді, коли вони досить широкі, інакше бадилля бульби почне затінювати кущі.
- Кукурудза. Ця рослина теж здатна покращити смакові якості картоплі. Краще посіяти її, втім, не у міжряддях, а зліва чи справа від картопляної ділянки, аби вона не створювала густої тіні.
- Пижмо. Через яскравий запах, що відлякує шкідників ця рослина стане бажаним доповненням до посадок картоплі. Окрім того, вона невибаглива у догляді, тож її вирощування не вимагатиме особливих зусиль.
- Кущова квасоля. Вона може наситити ґрунт киснем, який дуже потрібний картоплі для якісного росту, а також захистить кущі від колорадського жука.