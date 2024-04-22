Урожай буде просто неймовірним: що посадити біля цибулі для найкращого результату

Вдале сусідство культур – запорука гарного врожаю та доглянутого городу. Зокрема, кожному городнику варто знати, що найкраще посадити біля цибулі.

Цибуля – одна з найпопулярніших культур. Щоб мати хороший врожай, важливо дотриматися правильного сусідства.

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Що можна садити біля цибулі на городі

Городники часто садять цибулю, як і часник, між рядками овочів, адже вона має специфічний запах та відлякує шкідників. Проте у такому випадку не варто очікувати найкращого врожаю.



Для цибулі важливо мати правильних сусідів / Фото Unsplash

Для найкращого результату садіть біля цибулі:

моркву та буряк – вони захищатимуть одне одного від шкідників та хвороб, а також покращать врожайність;

полуницю й суницю – рослини теж зможуть гарно захистити одне одного;

кріп та зелені листові салати;

редис, який захистить цибулю від попелиці та кліща;

огірки – тоді овочі менше хворітимуть, а цибуля виросте великою;

чебрець і ромашку, які підвищують врожайність цибулі.

Цибуля не любить, коли поруч росте квасоля, спаржа, салат, горох, боби, кабачки, томати та перець. Ці рослини забирають у неї корисні речовини, тому вона часто й сильно хворітиме.