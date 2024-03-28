Що посадити на городі до Великодня: залишився один місяць

У 2024 році християни східного обряду будуть відзначати Пасху 5 травня. Тому в городників є ще цілий місяць часу, щоб посадити на городі певні рослини. Городники навіть мають список всіх овочів, які треба посадити у квітні.

У середині весни дачники мають багато турбот на ділянці, тому важливо тримати під рукою список обов’язкових посадкових культур, щоб нічого не упустити.

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Квітень вважається найпродуктивнішим місяцем для дачників, оскільки на цей час припадає багато посадок й посівів. Це також ідеальний місяць, аби встигнути посадити все до Великодня.

Підгодівля грядок

Перед тим, як розпочати посадку овочів, грядку треба заздалегідь підготувати. Приберіть з ділянки все сміття та перекопайте верхній шар ґрунту. Після цього грядки треба посипати добривами та закопати.

Посадка овочів у теплиці

Квітень – найкращий місяць для пересаджування чи сіяння в теплиці капусти, огірків, помідорів, солодкого перцю. У теплиці також можна вирощувати розсаду квітів – чорнобривці, жоржини чи айстри.

Посадка овочів на розсаду

Зазвичай, овочі на розсаду висаджують ще в лютому чи на початку березня, однак є й пізні культури, тож їх залюбки можна посадити в квітні. Це помідори, капуста, кабачки, огірки та гарбуз.

Овочі посаджені у квітні на розсаду треба пересадити у відкритий ґрунт у травні, коли з’явиться кілька листочків.



Названо овочі, які треба посадити у квітні / Фото Pexels

Посів овочів у відкритий ґрунт

Є овочі, які не дуже бояться непрогрітого повітря, тому їх можна висаджувати вже в квітні. Загалом, весна прийшла вчасно, тож ніяких заморозків вже більше б не мало бути, втім деякі овочі не є вибагливими до сонця й тепла, тому їх вже можна сміливо садити в середині весни.

На початку місяця: горох, редис, редька;

Перша половина квітня: селера, кріп, петрушка, салат;

Друга половина місяця: рання капуста і помідори;

Кінець квітня: морква, цибуля, гарбуз, кабачки.

У квітні також вже можна починати садити картоплю. Важливо, щоб ґрунт для посадки прогрівся до +7° тепла, вдень має бути не менше + 10 – 12° тепла, а вночі +5° тепла і вище. Коли така температура буде мінімум тиждень часу – можна починати садити найпопулярніший сільськогосподарський овоч.