Захист від негараздів та невдач: покладіть це під скатертину на Святвечір
За давньою традицією, належне святкування Різдва починається ввечері напередодні. І Святвечір сповнений різноманітних прикмет та традицій.
Накривання столу на Святвечір – це майже як магічний обряд. Потрібно запам'ятати, що поставити на скатертину, а що – під неї, повідомляє 24 Канал. Правильні дії, вірили предки, допоможуть на цілий рік відігнати нечисту силу.
Цікаво Що поставити на покуті на Святвечір: 5 важливих предметів
Що поставити на скатертині
Перш за все, за традицією, на столі у Святвечір має бути 12 страв, що асоціюється з кількістю апостолів. Приготування страв починалося у давнину із самого ранку, і до появи першої зорі на небі вони мали б бути готові.
Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Також завжди на святковому столі мають стояти такі предмети:
- Сіль. Без неї не відчути повного смаку страви. Сіль начебто вказує на внутрішню суть людини.
- Свічка. Горіння свічки на Святвечір – це свідчення віри, свічка супроводжує людину від хрещення і до смерті.
Що покласти під скатертину на Святвечір
Скатертину на Святвечір не варто класти просто над стіл. У цей день потрібно підкласти під неї кілька речей, які можуть покращити становище родини на прийдешній рік.
Під скатертину потрібно дещо класти на Святвечір / Фото Pexels
Наприклад, кладуть під скатертину сіно. Втім, у деяких регіонах України кладуть сіно під стіл, а не під тканину. Також на чотири кути столу обов'язково потрібно поставити часник – він відганяє злу силу.
Під скатертину для приваблення грошей та багатства також кладуть пшеницю та монети.