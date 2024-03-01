Значення сну для захисту нашого фізичного та психічного здоров'я дуже важко переоцінити. Доктор Аллі Шарма з Being Health переконана, що дефіцит сну може схилити вас до хвороб та посилити запалення. Та покращити ваш відпочинок можливо завдяки кільком досить простим речам.

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Подумайте, для чого ви використовуєте спальню

Доктор Шарма переконана, що ліжка потрібно використовувати тільки за прямим призначенням. Це правило дуже просте, проте чимало людей ним нехтують. Та якщо ви не будете проводити зайвий час у ліжку, ваш сон може помітно покращитися.

Намагайтеся уникати роботи або використання спальні для завдань, які активізують і не пов’язані з почуттям спокою, – поділилася вона.

Ліжко потрібно використовувати для сну, сексу та у випадку, якщо ви хворієте чи потребуєте відпочинку. Натомість їсти, читати, дивитися фільми чи займатися хобі бажано поза межами спальні.

Також намагайтеся простежити за тим, щоб щовечора лягати і прокидатися приблизно у однаковий час. Та ваша кімната має бути заспокійливою та створювати хороші умови для сну.



У спальні не варто займатися своїми справами / Фото Pexels

Дещо про гігієну сну

Доктор Шарма також підкреслює, що дуже важливо, аби перед сном ваші розум і тіло добре відпочили та були розслабленими. Для цього вам потрібно приділити приблизно 30 – 60 хвилин для читання, заняття йогою чи медитацією чи для того, щоб просто прийняти теплу ванну. Це допоможе розслабитися та заспокоїти нервову систему.

Також на гігієну сну впливає і те, як ви провели свій день. Може допомогти зменшення споживання алкоголю, адже надто велика кількість спиртних напоїв можуть порушити ваш сон та режим.

Намагайтеся також не споживати кофеїн після полудня та звернути додаткову увагу на повноцінне харчування.