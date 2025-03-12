Обов'язково зробіть це на городі у березні: ці 5 справ не можна пропустити

Березень – це перший місяць у році, коли садівникам та городникам потрібно попрацювати як слід. Адже саме від того, як пройдуть перші посадки, залежить, наскільки багатим буде урожай, що ви отримаєте потім.

Березень – для усіх городників надзвичайно відповідальний місяць, в який не можна ловити ґав, повідомляє 24 Канал. Вже потрібно не тільки активно готуватися до посівного сезону, але й висаджувати деякі рослини.

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Якщо пропустити навіть кілька завдань у березні, пізніше у році така затримка може обернутися великими проблемами. Тож варто переглянути список робіт, аби переконатися, що ви нічого не забули.

Затримайте сніг на грядках

Ця порада цього разу може не знадобитися – адже цьогоріч зима в Україні видалася теплою та майже без снігу. Та якщо він все ж з'явиться пізніше, потрібно провести снігозатримання на ділянці. Для цього потрібно накласти на майбутні грядки сніг гіркою, аби він танув довше.

Це робиться через те, що такий покрив досить корисний для ґрунту. А ось від кущів та дерев сніг радять відгорнути, аби коріння не мерзло.

Обробіть сад від шкідників

Березень – це також пора, коли від зимової сплячки прокидаються різноманітні комахи, і далеко не всі з них корисні для вашої ділянки. Коли температура повітря вже не буде опускатися нижче за 5 градусів, потрібно обробити сад універсальними інсектицидами.



Сад потрібно вчасно захистити від шкідників / Фото Pexels

Та важливо встигнути зробити це до того, як квіткові бруньки почнуть набухати! А ось ягідні чагарники та полуницю радять у цей час полити гарячою водою – 70 градусів.

Підготуйте грядки до посадок

Для того, аби ваші посіви на городі добре прижилися, а потім ви отримали хороший урожай, грядки потрібно підготувати, піджививши їх заздалегідь. Звісно ж, добриво потрібно підбирати відповідно до того, що ви збираєтеся садити: капусту та кабачки потрібно удобрити компостом, а ось на грядки з огірками та баклажанами радять внести перегній.

Підготуйте картоплю до посадки

Майже всі українські дачники вирощують у себе на городі картоплю, і вже в березні варто відібрати найкращі бульби, які підуть на посадку. А ось насіннєву картоплю варто почати пророщувати вже зараз – аби на ній з'явилися білі паростки.

Посадіть розсаду

Звісно ж, не можна забувати про найважливіше завдання для дачників на березень – посадка розсади овочів та квітів. Вже цього місяця можна сміливо сіяти ранні помідори, перець, капусту, гарбуз та ранню моркву. До речі, розсада теж потребує підживлення для якісного та швидкого росту. На щастя, купувати дорогі засоби не потрібно – можна підживити розсаду одним аптечним препаратом.

Найкраще займатися посадками розсади у вдалі за місячним календарем дні. А у березні це 1, 5, 9 – 10, 14 – 15, 18 – 19 та 27 – 28 числа. Якщо посадити рослини саме у цей час, вже дуже швидко вони порадують вас першими паростками та незабаром дадуть багатий та вдалий урожай.