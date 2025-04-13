У передвеликодні дні в оселі завжди є чимало різних завдань – зокрема і прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Та воно відрізняється від решти – наприклад, будинок мили за годинниковою стрілкою, а кімнату починали чистити з кутів і до центру. Раніше вірили, що це допоможе притягнути у дім багатство.

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Що потрібно зробити перед Великоднем?

У Страсну п'ятницю та у Великодню неділю прибирати в домі нізащо не можна було. Окрім того, що Страсної п'ятниці потрібно віддати усі борги.

Натомість напередодні, у Чистий четвер, потрібно тричі перерахувати усі гроші, що є у домі. Перший раз зробіть це, щойно зійде сонце. Другий раз – у полудень. І востаннє потрібно повторити ритуал ввечері, щойно сонце зайде за обрій. Вірили, що це принесе в родину багатство.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно робити, аби в домі завжди велися гроші.

Прикмети також стверджують, що не можна позичати гроші в період від Чистого четверга і до Великодня. Окрім того, існувало також повір'я, що під час прибирання перед святом можна знайти усі речі, що були втрачені за рік.



Перед Великоднем потрібно провести прибирання / Фото Pexels

А для того, аби покращити матеріальне становище, радили усією родиною ходити до церкви на Великдень, і так само усією родиною повернутися додому. А ось на святковий стіл обов'язково клали найкрасивішу скатертину – і найкраще, аби вона була білого кольору.

В дім добробут залучали також годуванням пташок – для цього потрібно використати крихти, що залишилися з освяченого хліба. А коли після святкування витиратимете стіл, потрібно рухатися за годинниковою стрілкою. Так, вірили предки, у будинок прийде фінансовий успіх, а життя буде сповнене удачі та процвітання.

Окрім того, в цей день важливо роздавати бідним милостиню, а разом з грошима передати також паску та червону крашанку. Втім, важливо робити це від щирого серця – і тоді найближчим часом добробут помітно покращиться.