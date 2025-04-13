В предпасхальные дни в доме всегда есть немало различных задач – в том числе и уборка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И она отличается от остальных – например, дом мыли по часовой стрелке, а комнату начинали чистить с углов и к центру. Раньше верили, что это поможет привлечь в дом богатство.

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Что нужно сделать перед Пасхой?

В Страстную пятницу и в Пасхальное воскресенье убирать в доме ни за что нельзя было. Кроме того, что в Страстную пятницу нужно отдать все долги.

Зато накануне, в Чистый четверг, нужно трижды пересчитать все деньги, что есть в доме. Первый раз сделайте это, как только взойдет солнце. Второй раз – в полдень. И последний раз нужно повторить ритуал вечером, как только солнце зайдет за горизонт. Верили, что это принесет в семью богатство.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно делать, чтобы в доме всегда велись деньги.

Приметы также утверждают, что нельзя занимать деньги в период от Чистого четверга и до Пасхи. Кроме того, существовало также поверье, что во время уборки перед праздником можно найти все вещи, что были потеряны за год.



Перед Пасхой нужно провести уборку / Фото Pexels

А для того, чтобы улучшить материальное положение, советовали всей семьей ходить в церковь на Пасху, и так же всей семьей вернуться домой. А вот на праздничный стол обязательно клали самую красивую скатерть – и лучше, чтобы она была белого цвета.

В дом благосостояние привлекали также кормлением птиц – для этого нужно использовать крошки, оставшиеся с освященного хлеба. А когда после празднования будете вытирать стол, нужно двигаться по часовой стрелке. Так, верили предки, в дом придет финансовый успех, а жизнь будет полна удачи и процветания.

Кроме того, в этот день важно раздавать бедным милостыню, а вместе с деньгами передать также кулич и красное яйцо. Впрочем, важно делать это от всего сердца – и тогда в ближайшее время благосостояние заметно улучшится.