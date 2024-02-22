Чимало ліків можуть забезпечити тільки тимчасове полегшення закладеності носа, і вам все ж доводиться миритися із цим неприємним явищем. Та ви можете спробувати кілька простих трюків, які допоможуть вам відкрити свої носові проходи.

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Пара з корицею

Вдихання будь-якої пари може допомогти вам розрідити слиз у носових проходах та легенях, але додавання кориці також буде корисним, щоб відновити нюх. Для того, щоб використати цей метод, ви можете наповнити каструлю водою на дві третини, додати до неї одну столову ложку кориці та нагріти воду.

Після цього посидьте над паром протягом 10 – 15 хвилин, глибоко вдихаючи повітря.

Масаж

Ніжне розтирання обличчя може стимулювати ваші носові пазухи і очистити закладеність носа. Спершу ви можете легкими рухами погладити міжбрівну зону, а потім поволі рухайтеся до скронь та проведіть великими пальцями від перенісся вниз до щік.

Для найкращого ефекту ці дії варто повторити п'ять разів.

Теплий компрес з евкаліптовою олією

Ніколи не варто недооцінювати силу теплого компресу. Заспокійливе тепло – це те, що може дати вам майже миттєве полегшення, а кілька мазків олії у нижній частині компресу допоможуть відновити пазухи та зменшити запалення.

Посидьте з теплим компресом протягом 10 хвилин.

Гарячий душ

Найбільша проблема із закладеністю носа – вона посилюється вночі, коли ви лягаєте спати. І для того, щоб добре відпочити, ви можете напередодні ввечері прийняти гарячий душ, який може зробити для закладеного носа більше, ніж ви уявляєте.



Душ допоможе зменшити закладеність носа / Фото Pexels

Зробіть спрей

Якщо ви візьмете очищену морську сіль та розчините її у воді, а потім розпорошите у кожну ніздрю, це допоможе зменшити запалення, яке і ускладнює ваше дихання.

Ви можете або придбати такий спрей, або зробити його самостійно – але тоді вам потрібно подбати про те, щоб баночка була стерильною.