Звісно ж, людина не може контролювати все, втім може змінити ситуацію на краще за допомогою правильного харчування, спорту, здоровому сну та ще кільком важливим речам.

Цікаво 5 порад, які допоможуть швидше скинути вагу: вони працюють

Спробуйте дотримуватися щодня 5 корисних звичок, які допоможуть вам дожити до 100 років.

Уникнення обробленої їжі

Регулярне вживання обробленої їжі може мати деякі ризики для здоров’я, тому обмежте споживання шкідливих продуктів та обирайте натомість щось корисне. Додавайте у свій раціон більше фруктів, овочів, цільного зерна, корисні жири, нежирні білки. Важливо, аби ви мінімізовували кожного разу додавання солі, цукру та консервантів.

Фізична активність

З віком наша рухливість стає меншою, оскільки м’язи та суглоби починають боліти, тож важко буває залишатися фізично активними. Однак саме рух є ключовим фактором до довголіття.

Фізична активність знижує багато основних факторів ризику смертності, включаючи артеріальну гіпертензію, цукровий діабет 2 типу, дисліпідемію, ішемічну хворобу серця, інсульт і рак,

– йдеться в метааналізі 2012 року, опублікованому в Journal of Aging Research.

У ньому також зазначається, що люди, які систематично займалися спортом, автоматично знижують ризик смертності на 30%. Активним людям фізична активність подарувала 7 додаткових років життя.

Важливо розуміти, що навіть щоденна прогулянка може вплинути на здоров’я. Центри контролю та профілактики захворювань рекомендують приділяти фізичній активності 150 хвилин на тиждень.

Уникнення продуктів тваринного походження

У світі існують певні "блакитні зони", в територіях яких живуть багато довгожителів. Дослідження свідчать про те, що саме мінімізація споживання м’яса може допомогти дожити до 100 років. Це не означає, що його зовсім треба виключити з раціону, однак вживати його треба нечасто. Жителі "блакитних зон" харчуються на 95% Їжею рослинного походження.

Низький рівень стресу

Довгожителі зберігають позитивний настрій та мають низький рівень стресу. Це певним чином добре впливає на довголіття. Хороший фізичний стан здатний сприяти позитивному настрою та стійкістю пристосування до життєвих труднощів.

Відсутність куріння

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, тютюн вбиває до 50% споживачів, які не кидають курити.

Саме сигарети пов’язані з найпоширенішими причинами смерті серед людей похилого віку. Одне дослідження заявило, що до 100 років дожили 83% людей, які ніколи не курили.