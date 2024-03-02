Чимало людей прагнуть підтримувати здорову вагу тіла, та зробити це іноді зовсім не так просто, як здається. Та докторка медичних наук Ліза Янг розповіла про кілька дієвих порад, які можуть і справді допомогти.

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Регулярно займайтеся спортом

Певно, це одна з найбільш очевидних порад, та вона все ж залишається одною з найефективніших. Регулярна фізична активність буде корисною і для розуму, і для тіла. Це допоможе уникнути багатьох хвороб, а також підтримувати здорову масу тіла.

Саме вправи – це найпростіший спосіб спалити калорії та наростити м'язи. Так ви зможете також зменшити кількість жиру в організмі та прискорити метаболізм. Для того, щоб досягти бажаної мети, намагайтеся займатися спортом принаймні 150 хвилин на тиждень. Ви можете спробувати силову ходьбу, плавання, їзду на велосипеді чи біг підтюпцем.

Пийте більше води

Ви точно чули про те, що дуже важливо постійно залишатися гідратованими, і цю пораду дають не просто так. Вживання досить великої кількості води допоможе вам регулювати свій апетит та підтримувати стабільну роботу метаболізму. А якщо ви будете пити воду перед їжею, це також допомагає зменшити споживання калорій та контролювати вагу.



Пити воду дуже важливо для схуднення / Фото Pexels

Їжте менше оброблених продуктів

Картопляні чипси, ковбаси, хот-доги чи заморожена піца – це та їжа, якої вам варто уникати у своєму раціоні, якщо ви намагаєтеся схуднути. Намагайтеся обмежити вживання оброблених продуктів, адже вони точно не приносять жодної користі для вашої талії.

А якщо ви будете їсти їх менше, це допоможе набагато краще контролювати споживання калорій та буде сприяти більш здоровій вазі тіла.

Висипайтеся

Ви знали, що кількість вашого сну може суттєво впливати на вагу? Сон має вирішальне значення для того, щоб підтримувати ваш обмін речовин у порядку. А ось його недостатня кількість може призвести до того, що ви частіше відчуватимете голод та тягу до нездорових продуктів, а це зрештою спричинить підвищення ваги.

Слідкуйте за своїм щоденним рухом

Досить важливо і корисно контролювати, скільки ви насправді рухаєтеся кожного дня. Це може також спонукати вас бути більш активними. І фітнес-браслет – це той спосіб, який дозволяє якомога точніше стежити за тим, скільки ви ходите, бігаєте та займаєтеся спортом кожного дня.