Петунія цвістиме без перерви до самих заморозків: зробіть зараз одну річ

Петунії – це прості у догляді та привабливі квіти, які можуть на диво довго цвісти. І через це вони є улюбленими рослинами багатьох садівників – та ви можете навіть подовжити їхнє цвітіння, якщо зробите одну елементарну річ.

Петунія, що рясно квітне влітку, вражає красою і легко може заповнити будь-яке місце у вашому саду, доповнюючи композицію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste.

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Що робити, щоб петунії цвіли ціле літо?

Компактні, всипані квітами кущі петунії – це не завжди особливість сорту. Часто можна помітити, що рослини витягуються вгору, а квіти на них стають дрібні та нечисленні. Все це, звісно ж, засмучує квітникарів, які часто не розуміють, де припустилися помилки.

А відбувається все це через неправильне формування пагонів – адже для того, аби петунія рясно цвіла, рекомендується регулярно вкорочувати стебла. Тільки так ви можете стимулювати стрімке зростання бічних пагонів. Таку обрізку потрібно проводити протягом цілого літа, аби задати напрямок для зростання пишного куща.

Для цієї роботи ви можете використати будь-який звичний інвентар – ножиці, ніж чи секатор. А деякі частини пагонів можна відламувати й вручну.



Обрізка петунії дуже важлива / Фото Pexels

Ще один важливий момент – після того, як окремі квіти петунії відцвітають, суцвіття потрібно видаляти. Так ви не тільки підвищите декоративність рослини, але й суттєво допоможете її розвитку – річ у тому, що навіть в'ялі квіти все ще забирають харчування петунії на розвиток насіннєвих коробочок.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно обприскати троянди, аби вони цвіли ціле літо.

Секрет хорошого цвітіння петунії – це її регулярна обрізка та укорочення частини стебла. При прищипуванні верхівки розвивається тільки 1 – 3 ослаблених бічні пагони, які надалі не підвищують кущистість рослини.

Втім, це не єдине завдання городників на літо – рясне цвітіння петунії неможливе без підгодівлі. В період цвітіння культури, втім, азотні підживлення використовують мінімально. Найбільше рослина потребує калійно-фосфорних добрив, які можна вносити один раз на тиждень.