Як пришвидшити дозрівання помідорів: про ці способи знають не всі

Помідори – це дуже популярна культура, вирощуванням якої займається чимало городників. Втім, далеко не всі знають, що ж потрібно зробити, аби помідори швидше почервоніли.

Іноді літні погодні умови бувають непередбачуваними, і це змушує садівників "квапити" дозрівання плодів. Коли спекотні дні змінюються холодними ночами, це може призвести до розвитку фітофторозу, який знищить врожай.

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Для чого потрібно прискорювати дозрівання помідорів

Якщо на рослинах розвивається фітофтороз, він може знищити за лічені дні не тільки самі кущі, але й врожай. Хворі плоди можуть спершу не мати зовнішніх ознак ураження, проте після того, як ви їх зберете, вони починають покриватися плямами, швидко гниють та їхній смак стає гіршим.

Зазвичай до передчасного зривання помідорів садівники вдаються тоді, коли сезон вже добігає кінця.

Як прискорити дозрівання помідорів на грядці

Перший і надійний спосіб – це видалення квітконосів. Цвітіння помідорів може тривати дуже довго, і постійна поява квіток забирає у помідорів дуже багато сил, і рослини витрачають поживні речовини й на те, щоб утворити бутони, і на цвітіння, і на ріст плодів, і на їхнє дозрівання.

Тож найпростіший спосіб його пришвидшити – це підрізати чи прищипнути верхівки кожного помідорового куща за місяць до закінчення сезону. Так ви зупините подальше цвітіння та направите сили рослини на дозрівання плодів, що вже зав'язалися.



Помідори можна змусити червоніти швидше / Фото Pexels

Обрізка листя та пасинків

Пасинкування помідорів слід проводити протягом всього сезону. Вегетація відтягує плодоношення, і тоді плоди виростають дрібними і їх зовсім небагато. А ось відривання непотрібних листків допоможе перерозподілити живлення з росту на дозрівання плодів.

Окрім того, це покращить і провітрюваність куща, і це також допоможе знизити ризики куща захворіти на фітофтору.

Як прискорити дозрівання зірваних помідорів

Іноді городникам доводиться зривати зелені плоди для того, щоб не допустити їхнього псування. І за правильного зберігання вони можуть достигнути навіть за межами куща.

Для того, щоб дозрівання трапилося швидко, вам потрібно знайти приміщення, яке добре провітрюється, і де температура досягає 20 – 25 градусів. Розкладіть помідори у кілька шарів на полицях, у кошиках чи ящиках і залиште їх на кілька днів.

Раз на тиждень томати потрібно перевіряти – викидайте зіпсовані та прибирайте ті, що вже достигли.

Якщо ж вам потрібно, щоб помідори достигли дуже швидко, ви можете підвищити температуру до 28 градусів, а також налаштувати у приміщенні дуже яскраве освітлення.