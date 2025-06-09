Будуть соковитими: які хитрощі допоможуть помідорам швидше почервоніти
- Агрономи радять обмежити полив, прищипнути верхівки кущів, видалити частину листя та покласти стиглі помідори біля зелених для швидшого дозрівання.
- Рекомендується проколювати плодоніжки або надрізати коріння, а також додавати деревний попіл, суперфосфат, компост та лушпиння цибулі для підживлення.
У розпал літа дачники часто скаржаться, що помідори на кущах довго залишаються зеленими. Щоб пришвидшити їхнє дозрівання, агрономи радять кілька простих, але дієвих способів.
Хитрощі, які допоможуть пришвидшити червоніння помідорів, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Поради, які допоможуть помідорам швидше почервоніти
- По-перше, варто обмежити полив, особливо у другій половині літа. Надлишок вологи сприяє росту зеленої маси, але гальмує дозрівання плодів.
- По-друге, важливо прищипнути верхівки кущів – це дасть змогу рослині зосередитися на плодах, а не на зростанні.
- Також рекомендується видалити частину листя, що затінює помідори. Більше світла – швидше почервоніння.
- Ще один лайфхак – покласти поруч із зеленими помідорами вже стиглі: вони виділяють етилен, природний газ, який стимулює дозрівання.
Досвідчені городники також радять обережно проколювати плодоніжки зубочисткою або злегка надрізати коріння лопатою – це викликає стрес у рослини і пришвидшує дозрівання.
Поради, які допоможуть помідорам швидше почервоніти / Фото Unsplash
Завдяки цим простим методам ваші помідори швидше наберуть яскравого кольору й стануть солодкими та соковитими. А для того, аби помідори росли великими та м'язистими, радимо додавати деревний попіл, суперфосфат, компост та лушпиння цибулі як підживлення.
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