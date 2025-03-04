Тюльпани будуть цвісти пишніше, ніж торік: зробіть це у березні
- Для пишного цвітіння тюльпани потрібно підживити азотними добривами у березні, коли з’являються перші паростки, використовуючи аміачну селітру.
- Після вегетативного періоду та під час цвітіння необхідно застосовувати інші добрива, такі як коров'як, суперфосфат та калійну селітру, а також забезпечити оновлення ґрунту і належний полив.
Тюльпани – це одні з улюблених весняних квітів садівників, адже вони рано розпускаються, потребують відносно небагато догляду та дуже красиво цвітуть.
Одні з перших квітів, що починають розквітати ще ранньою весною, є тюльпани разом з гіацинтами, нарцисами та іншими цибулинними рослинами, повідомляє 24 Канал. І щойно наступає весна, вони потребують якісної підгодівлі.
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Чим підживити тюльпани навесні?
Якщо ви хочете побачити яскраве та рясне цвітіння тюльпанів трохи пізніше, прямо зараз їх потрібно підживити – і насамперед це потрібно зробити, щойно ви побачите, що проклюнулися паростки. Саме в цей момент починається активне зростання, тож рослині знадобляться азотні добрива.
Досвідчені городники зазначають, що найдієвішим добривом для тюльпанів є аміачна селітра – рослини добре сприймуть її, навіть якщо погода буде не надто сприятлива та холодна. Потрібно приготувати неймовірно простий розчин: 10 літрів води змішайте з 40 грамами засобу. Розмішайте до повного розчинення та полийте молоді тюльпани.
Після вегетативного періоду у тюльпанів відбувається процес бутонізації, і тоді їх також потрібно підживити, але вже іншими добривами. Зробіть розчин із коров'яку у співвідношення 1:30, де 30 – це вода. Після цього на 10 літрів цього розчину додайте 30 грамів суперфосфату та сірчанокислого калію.
Тюльпани потрібно підживлювати / Фото Pexels
Не забувайте про добрива і тоді, коли тюльпани почнуть випускати квіти: тоді у 10 літрах води потрібно розчинити 15 грамів калійної селітри та 30 грамів суперфосфату.
Втім, є ще кілька важливих речей, про які потрібно подбати у березні, аби побачити пишне цвітіння.
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- Оновлення ґрунту. Перед тим, як виконувати будь-які роботи, потрібно уважно оглянути клумбу. Якщо після зими земля стала надто щільною та твердою, потрібно делікатно розпушити її біля тюльпанів та дати доступ повітря та вологи до кореневої системи – це сприятиме активному зростанню.
- Зволоження. Для того, аби тюльпани розвивалися здоровими і міцними, потрібно не забувати про полив. Щойно паростки досягнуть висоти у 5 – 7 сантиметрів, починайте поливати їх водою кімнатної температури. Та перезволожувати ґрунт все ж не варто.
- Догляд та захист. Поки тюльпани ростуть, важливо не допустити, аби бур'яни відібрали в них поживні речовини та світло. А якщо синоптики прогнозують нічні заморозки, подбайте про те, аби захистити паростки: накрийте їх агроволокном чи іншим легким матеріалом.