Що робити, якщо цибуля на грядці гниє: поради, які її врятують

Городники можуть зустрічатися з тим, що цибуля починає гнити на грядці. Такий прикрий випадок можна виправити, якщо уникати певних помилок.

Багато дачників роблять помилку й садять овочі на тих ділянках, де раніше росли рослини, які забрали з ґрунту всі поживні речовини, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як уникнути гниття цибулі

Цибулю не можна садити після картоплі, цибулі та петрушки. Ці культури сильно виснажують ґрунт й навіть залишають після себе патогени, які погано впливають на цибулю. Цибулю корисно садити після огірків, кабачків чи гороху, оскільки ці рослини збагачують ґрунт азотом.

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Глибина посадки є теж важливою деталлю. Закопування цибулі глибше, ніж на 3 сантиметри позбавити її кисню, тому вона почне гнити. Цибуля повинна бути посаджена так, щоб шийка рослини виступала над землею. Перед самою посадкою сіянку прогрівають 8 годин при температурі 40°C, щоб знизити спори грибка.



Поради, які врятують урожай цибулі / Фото Pexels

Якщо пір’я почне завчасно жовтіти, то рослини треба полити розчином нашатирного спирту. На 10 літрів знадобиться 1 столова ложка. Розчин відлякає цибулеву муху й наситить ґрунт азотом. Підливати цибулю треба під корінь, не обприскуючи листя.

Використання органічних добрив у надлишку – це ще одна розповсюджена проблема. Гній перед посадкою розвиває багато бактерій в ґрунті, тому дачники радять використовувати перегній восени для того, щоб він встиг розкластися. Коли цибулини почнуть формуватися, треба уникати азотних добрив, натомість краще скористатися фосфорно-калійною сумішшю.

До речі! У другій половині травня рекомендується садити ріпчасту цибулю при температурі повітря +10°С до +15°С, попередньо замочивши її на 12-15 годин у теплій воді. Яку цибулю садити у травні – читайте в нашому матеріалі.

Дачники радять обрізати гниль на цибулинах, а решту обробити бордоською рідиною. Цей засіб добре бореться з грибковими захворюваннями. У суміші міститься мідний купорос та гашене вапно. Вони дозволяють зупиняти розвиток гнилі на цибулинах. Бордоською рідиною треба обробити не лише цибулю, але й ґрунт навколо неї. Найкраще це робити вранці чи ввечері. Після дощу процедуру доведеться повторити ще раз.

Обробку треба припинити за 2 тижні до збору урожаю, щоб на цибулинах не почала накопичуватися мідь. Ця профілактика дасть чудовий результат, якщо гниль таки атакувала урожай.