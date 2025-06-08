Чим кропити огірки, щоб не жовтіли: прості поради

Пожовкле листя огірків є сигналом про те, що з їхнім ростом не все гаразд. Треба швидко вирішувати проблему, щоб не втратити урожай. У цьому допоможуть кілька розчинів від пожовтіння, якими часто користуються дачники.

Листя огірків жовтіє від недостатньої кількості азоту, фосфору та калію, пише 24 Канал. До цього основного фактора додається ще низка причин, які варто знати.

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Чому жовтіє листя огірків

Причиною може бути густа посадка, бо щільно посаджені рослини починають затіняти одне одного. Не витримують огірки постійного сонячного світла, тому посадка має бути в такому місці, де утворюється тінь.

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Значну роль відіграє полив. Жовте листя може з’явитися від нестачі води або переливу. А ще на колір листя впливають такі хвороби як фузаріоз та мучниця, тому від них треба позбуватися.

Чим кропити огірки від жовтизни

Є три домашні методи, які часто використовують дачники в разі проблеми з листям. До найпопулярніших методів входить обробка цибулинням, молочною сироваткою та хлібом.



Поради, які позбавлять огірки від жовтизни / Фото Pexels

Обробка цибулинням

У цибулинні є чимало корисних речовин, які необхідні огіркам. Його треба всипати в ємність та залити холодною водою. Далі все треба закип’ятити й дати настоятися кілька годин. Після процідження розчин треба розмішати з водою в пропорції 2:8 й обробити засобом внутрішнє та зовнішнє листя.

Обробка молочною сироваткою

У 5 літрах води розведіть літр молочної сироватки. Цим засобом огірки можна кропити чи підливати. Городники радять застосовувати таку рідину раз на тиждень, оскільки добриво ще й здатне позбавити овочі грибкових хвороб.

До слова! Щоб огірки виросли соковитими й хрусткими, важливо дотримуватися певних правил. Є одна фатальна помилка, яка здатна пошкодити корені огірків. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Обробка хлібом

Замочіть у воді буханку хліба, а коли вона повністю розмокне, додайте кілька крапель йоду. Літр засобу треба розвести у відрі води та скропити цим добривом огірки. Проводити процедуру таким добривом можна двічі на місяць.