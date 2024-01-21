Дієтолог Дестіні Муді каже, що струнку талію й підтягнутий живіт можна мати навіть, якщо включати в раціон багато різних продуктів. Це просто потрібно робити вміру та правильно.

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Згідно з дослідженням, якщо харчуватися тричі на день в один і той самий час, то через певний період можна помітити схуднення. Щоб краще помітити результат, постарайтеся не їсти та не перекушувати за 2 години до сну.



Салат з креветки й капусти – ідеальний варіант на вечір / Фото Pexels

Дієтологиня Дестіні Муді розповіла, що найкращий салат складається з трьох інгредієнтів – креветок, капусти кейл та сочевиці. У цьому салаті міститься достатньо вуглеводів та білків, а ще він низькокалорійний і добре впливає на відновлення м’язів.

Креветки – цк нежирне джерело білка, якому потрібен деякий час, щоб розщепитися в шлунку, а це означає, що страви з високим вмістом білка змушують вас почуватися ситими, навіть якщо в їжі мало калорій. Сочевиця містить білок, вуглеводи та клітковину, забезпечуючи вас енергію,

– зазначила дієтолог.

Рецепт приготування салату

Вимийте та порвіть капусту на невеликі шматочки. У каструлі відваріть склянку сочевиці у воді або бульйоні, поки вона не стане м'якою, але твердою. Потім злийте зайву рідину. Якщо креветки не були приготовлені заздалегідь, обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії, допоки вони не стануть рожевими. У великій мисці змішайте підготовлену капусту, приготовлені креветки та зелену сочевицю, перемішайте до однорідного стану. Ви також можете додати інші овочі на ваш вибір. Приправте сіллю, перцем і за бажанням оливковою олією або свіжим лимонним соком, який додасть салату аромату.

Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то радимо вам звернути уваги продукти, які не можна їсти перед сном. Постарайтеся їх не вживати, щоб не погладшати. Що це за продукти – читайте в нашому матеріалі.