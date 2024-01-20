Хронічне запалення може впливати на загальний стан здоров’я. Його можуть викликати певні продукти, яких треба остерігатися. Про них розповіла дієтолог Лорен Манакер.

До теми Ось найгірша їжа для вашого серця, і це не цукор

Проблема полягає в тому, що якщо гостра реакція допомагає організмові боротися з небажаними мікробами, то хронічне запалення призводить до пошкодження тканин, які мають такі побічні ефекти, як гіпертонію, гіперглікемію, серцево-судинні захворювання, депресію та остеопороз.

Маргарин

За словами дієтолога, маргарин – це ультраоброблена їжа, яка може викликати запалення в організмі і негативно вплинути на здоров'я серцево-судинної системи.

Напої з цукром

Підсолоджені напої посилюють хронічне запалення в організмі коштом вивільнення прозапальних цитокінів.

Смажена їжа

Якщо вживати дуже часто смажену їжу, то згодом у вас може виникнути запалення. Найшкідливішою вважається картопля фрі.



Не зловживайте смаженою їжею / Фото Pexels

Цукерки

У солодощах міститься суцільний цукор. Попри те, що вони приносять вам задоволення, занадто часте вживання призведе до хронічного запалення.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю призведе до запалення, тому варто дуже обережно його вживати, щоб не нашкодити організмові.

Від хронічних хвороб вас можуть захистити протизапальні фрукти, які багаті на клітковину. Які саме фрукти входять до цього списку – читайте у нашому матеріалі.