Шоколад – чудове добриво для вашого саду: як використати залишки з користю для рослин

Вам це може здатися дивним, але деякі експерти радять використовувати шоколад як добриво на городі чи в саду з квітами. Звісно ж, не треба його зумисно купувати, але якщо у вас залишилися залишки цих солодощів, то ви можете залюбки застосувати їх.

Шоколад здатен прискорити компостування до підживлення рослин. Щоб він приніс користь рослинам, використовувати його можна кількома способами.

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Експертка Сара Лоусон каже, що залишки шоколаду – це один із екологічного використання добрива для ваших рослин.

Цукор у шоколаді може допомогти живити мікроорганізми в компості, прискорюючи процес розкладання. Однак це повинна бути помірна кількість, щоб зберегти збалансовану компостну суміш,

– зазначила Сара Лоусон.

Вам треба змішати трохи шоколаду з великою кількістю води. У результаті у вас має вийти такий слабкий шоколадний "чай", який за допомогою цукру підвищить мікробну активність у ґрунті. Цим розчином підливайте рослини на грядці чи квіти в саду.



Залишки шоколаду можна використовувати на городі / Фото Pexels

Також можна натерти шоколад, щоб створити тонкий шар мульчі, перемішавши його з іншими органічними добривами. Ви можете повторно використовувати один з двох методів, але переконайтеся в тому, що ці солодощі справді корисно впливають на рослини. Важливо не перестаратися та не застосовувати таке шоколадне добриво занадто часто.